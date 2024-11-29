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▲今年新北耶誕城以「魔幻之城」為主題，主燈耶誕樹化身巨型魔幻天使。（圖／記者林調遜攝）

▲新北耶誕城交通方式一覽。（圖／新北耶誕城官網）

▲新北耶誕城演唱會將於12月14日、15日舉辦，由陳漢典（左）及Sandra（右）擔任演唱會主持人。（圖／記者吳昕蓓拍攝）

▲魔幻耶誕演唱會邀請「韓國碧昂絲」女神SISTAR孝琳壓軸登場，她將唱跳多首動感十足的K-POP組曲。（圖／優勢力娛樂）

2024新北歡樂耶誕城已於15日盛大展開，而12月14、15日的演唱會卡司名單也超夢幻，除了icyball冰球樂團、金曲歌后艾怡良、AcQUA源少年R.Y.G、理想混蛋、八三夭等實力派歌手，還特別邀請到「韓國碧昂絲」女神SISTAR孝琳來台演唱！《NOWnews今日新聞》特別整理演出演唱會卡司名單、周邊活動、交通資訊帶您一次看！◼活動時間：2024年11月15日～2025年1月1日，為期48天。◼主燈秀時間：每日17:30～23:00，每整點、半點一次，22:30後為無聲版。（主秀將視耶誕系列活動時間調整播出）◼周邊燈飾亮燈時間：每日17:30～23:00◼新北市市民廣場：新北市板橋區中山路一段161號◼板橋車站站前廣場：新北市板橋區縣民大道二段7號◼萬坪公園：新北市板橋區文化路、新府路口◼府中廣場：新北市板橋區府中路活動時間 : 11:00～22:00活動地點 : 府中廣場/後站廣場內容：每個週末都有不同創意市集陪大家歡慶週末，分別有耶誕冬日搖滾派對、小小精靈童樂慶典、歡樂手作魔法DIY、夢幻搖擺嘉年華等四大主題，及YOYO家族卡通明星見面會，活動時間 : 13:00～17:30（攤位自11:00至22:00）活動地點 : 市民廣場內容：以親子互動、大小朋友都愛的各式舞台表演活動作為耶誕預熱，首次耶誕魔幻變裝遊行登場，號召百位小朋友、工作人員、表演人員一同變裝於市民廣場周邊大遊行活動時間 : 11:00～22:00活動地點 : 市民廣場內容：由德國經濟辦事處舉辦的德國耶誕市集將於今年再次跨足新北市，與超人氣新北歡樂耶誕城合作。現場可品嚐到薑餅、史多倫、熱紅酒、德國香腸以及啤酒等美味的德式佳餚和購買各式德國產品如裝飾品、玩具、廚房用品等。活動時間 : 18:00～22:00活動地點 : 市民廣場內容：超人氣歌手互尬拼場，從潮流到嘻哈、文青到R&B等一次囊括。活動時間 : 15:00～22:00活動地點 : 市民廣場內容：搭配耶誕節意象為主題，辦理愛心園遊會及平安夜晚會，另有百人詩班祝禱報佳音。時間：12月14、15日18:00～22:00地點：新北市市民廣場主持人：陳漢典、Sandra演唱會轉播、直播平台：年代MUCH台、MOD壹綜合◼12/14卡司名單：由金曲歌后艾怡良開場，緊接著陳華、李東軒、熊仔、白安、GX鼓鼓呂思緯、蕭秉治及八三夭等實力派歌手輪番演唱，壓軸更邀請到韓國女神「孝琳」來台。◼12/15卡司名單：由男團Energy開場，緊接著icyball冰球樂團、BOOM！怪物星人、洪暐哲、理想混蛋、AcQUA源少年R.Y.G.、宇宙人及Ozone等團體接力演唱，最後邀請到天團告五人當壓軸演唱。