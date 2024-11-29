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美國昨（28）日適逢感恩節假日，因此美國股市休市一天。台北股市今（29）日開盤下跌96.62點、來到22202.28點，最低一度來到22055.38點，不過盤中在買盤點火下，指數由黑翻紅，最高一度來到22429.86點，不過尾盤遇到賣壓襲擊，終場翻黑下跌36.4點或0.16%，收在22262.5點，日K終結連4黑，不過留下長上下影線，成交量為3060.57億元。台股本周下跌641.82點或2.8%，周K拉出一根長黑K棒。大盤尾盤遇壓翻黑，中小型股卻表現格外強勁，雖然櫃買指數開盤下跌0.25點、來到252.57點，不過先行大盤走高，最高一度來到256.95點，終場上漲3.9點或1.54%，收在256.72點，日K終結連3黑，站回5日線，不過10日線得而復失，成交量為882.7億元。今日個股成交量排行榜前五名為：神達、金寶、富喬、泰金寶-DR、聯電；個股成交值排行榜前五名為：台積電、神達、順達、鴻海、華星光。權值股全數開低走高，權王台積電以995元盤下開出，失守千元關卡，不過投資人趁機進場撿便宜，推動股價開始走高，午盤成功翻紅最高價來到1010元，不過最後一盤爆出1萬4200張賣單，拖累股價終場下跌9元或0.9%，收在996元，不過日K終結連續4根黑K棒，留下長上影線，5日、季線得而復失，拖累大盤指數就有74點，也就是說扣掉台積電的跌點，台股是呈現走高的。鴻海則是以193.5元開出、下跌2元，隨後在買單挹注下，最高一度來到199元，不過尾盤同樣下殺，終場收在平盤價195.5元，日K終結連3黑；聯發科則是以1235元開出、下跌20元，最低一度來到1225元，隨後震盪走高，最高一度來到1270元，不過跟鴻海一樣，尾盤突然下跌，終場收在平盤價1255元，日K終結連4黑。今日強勢族群主要是由題材帶起，首先是BBU概念股，多檔亮燈漲停，包括：順達、AES-KY、加百裕、興能高，也有尾盤漲停板打開的，西勝上漲逾9%，新盛力上漲逾8%，系統電上漲逾6%，全漢上漲逾4%，鉅祥上漲逾3%。機器人概念股也有表現，大拓-KY來到漲停價32.45元，所羅門、和大上漲逾7%，羅昇上漲逾6%，義隆、新漢、廣運、瀧澤科上漲逾3%，上銀、台灣精銳、盟立、雷虎、廣明、彬台、凌華、信邦、佳能、大銀微系統、原相、正崴上漲逾2%。車電族群也有表現，新盛力上漲逾8%，和大、貿聯-KY上漲逾7%，系統電上漲逾6%，立凱-KY上漲逾5%，淳紳上漲逾3%，瑞利、堤維西、胡連、麗清、正崴上漲逾2%。非電族群也有表現，其中最強勁的就是生技族群，類股指數大漲逾3.4%，是排行榜冠軍。保瑞、台新藥亮燈漲停，永昕、泰福-KY上漲逾9%，訊聯上漲逾7%，安克、昱展新藥、智擎、合一、大學光、美時、達邦蛋白上漲逾5%，藥華藥、易威、訊聯基因、國邑*上漲逾4%。營建類股也有續強表現，海悅上漲逾8%，皇普上漲逾7%，安倉、欣巴巴、長虹上漲逾4%，皇翔、遠雄、興富發上漲逾3%。