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▲本次U12中華隊闖入亞洲少棒冠軍賽，將尋求隊史的第8面金牌，同時也是跨越疫情後的衛冕。（圖／翻攝自一球圓一夢 華南金控盃棒球錦標賽 臉書）

U12亞洲少棒錦標賽，中華隊在複賽取得2勝之後，成功拿下冠軍戰門票，今（29）日在冠軍戰交手韓國，比賽開局，中華隊就展開猛攻，蘇宇翔選到保送上壘後，靠著對手暴投及失誤，幫助球隊先馳得點，隨後松以勒、周震泉都接連敲安得分，搶下3：0領先。中華隊在2局下再度攻佔一、三壘，不過周震泉遭到三振，未能再攻下分數，中華隊先發投手黃力垣，前3局僅被敲出1支安打沒有失分，讓中華隊以5：0領先韓國。比賽4局下，韓國隊攻佔一、二壘，黃力垣先靠著飛球抓下首個出局數後，再用牽制抓下一壘的跑者，可惜被敲出內野安打，失掉本場第1分，前5局打完，中華隊保有4分領現。進入正規賽事的最後一局，中華隊雖然有上壘，但蘇宇翔遭到三振，沒能攻下保險分。