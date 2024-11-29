U12亞洲少棒錦標賽，中華隊在複賽取得2勝之後，成功拿下冠軍戰門票，今（29）日在冠軍戰交手韓國，中華隊首局展開猛攻，靠著4支安打以及韓國的失誤，單局攻下5分，雖然先發投手黃力垣在4局下失掉1分，但仍成功守下分差，完投6局僅被敲4支安打、失1分，幫助中華隊以5：1戰勝韓國，收下隊史的第8面金牌。
安打＋失誤猛攻 中華隊首局灌5分
比賽開局，中華隊就展開猛攻，蘇宇翔選到保送上壘後，靠著對手暴投及失誤，幫助球隊先馳得點，隨後松以勒、周震泉都接連敲安得分，搶下3：0領先。
接著中華小將們熱開手感，楊念先敲出安打上壘後，楊柏勛補上1支右外野方向的二壘安打，一棒掃回2分，讓中華隊首局就灌入5分。中華隊在2局下再度攻佔一、三壘，不過周震泉遭到三振，未能再攻下分數，中華隊先發投手黃力垣，前3局僅被敲出1支安打沒有失分，讓中華隊以5：0領先韓國。
4局下驚險解危 6局上再開攻勢
比賽4局下，韓國隊攻佔一、二壘，黃力垣先靠著飛球抓下首個出局數後，再用牽制抓下一壘的跑者，可惜被敲出內野安打，失掉本場第1分，前5局打完，中華隊保有4分領現。
進入正規賽事的最後一局，中華隊雖然有上壘，但蘇宇翔遭到三振，沒能攻下保險分。6局下，中華隊黃力垣續投，成功完成關門，幫助中華隊以5：1擊敗韓國，收下隊史第8冠。
U12少棒中華隊在11屆賽事中，總共拿下8金、1銀、2銅，高居獎牌榜上第1名，而對手韓國在本屆「銀恨」後，則拿下1金3銀、4銅，略遜於日本位居第3名。
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比賽開局，中華隊就展開猛攻，蘇宇翔選到保送上壘後，靠著對手暴投及失誤，幫助球隊先馳得點，隨後松以勒、周震泉都接連敲安得分，搶下3：0領先。
接著中華小將們熱開手感，楊念先敲出安打上壘後，楊柏勛補上1支右外野方向的二壘安打，一棒掃回2分，讓中華隊首局就灌入5分。中華隊在2局下再度攻佔一、三壘，不過周震泉遭到三振，未能再攻下分數，中華隊先發投手黃力垣，前3局僅被敲出1支安打沒有失分，讓中華隊以5：0領先韓國。
4局下驚險解危 6局上再開攻勢
比賽4局下，韓國隊攻佔一、二壘，黃力垣先靠著飛球抓下首個出局數後，再用牽制抓下一壘的跑者，可惜被敲出內野安打，失掉本場第1分，前5局打完，中華隊保有4分領現。
進入正規賽事的最後一局，中華隊雖然有上壘，但蘇宇翔遭到三振，沒能攻下保險分。6局下，中華隊黃力垣續投，成功完成關門，幫助中華隊以5：1擊敗韓國，收下隊史第8冠。
U12少棒中華隊在11屆賽事中，總共拿下8金、1銀、2銅，高居獎牌榜上第1名，而對手韓國在本屆「銀恨」後，則拿下1金3銀、4銅，略遜於日本位居第3名。