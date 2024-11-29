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中火環評爭議再成政治話題，台中市長盧秀燕以「蒼生為念」回應行政院長卓榮泰日前的「展現氣度」說。卓榮泰今天到台中高工出席頒獎典禮時，面對媒體追問，回應「感謝盧秀燕市長的認知與合作」。台中電廠（中火）以氣換煤二期計劃產生爭議，環評通過現有10部燃煤機組未來拆除4部、6部保留為備用機，引起藍營不滿，認為應比照前經濟部長王美花「建1拆1」的承諾，未來6部燃氣機組商轉後，最多保留4部燃煤機組。由於雙方各有堅持，行政院長卓榮泰日前接受專訪時點名盧秀燕，指「任何一個有志於未來往中央發展的人，這時候就可以看出她的氣度，還有心理狀況」。台中市議會今（29）日進行定期會總質詢，國民黨議員朱暖英質詢中火議題，盧秀燕說，前兩天卓榮泰點她的名，很多人關心她怎麼回應，她今天藉此機會報告院長，「現在掌有權力、坐高位的人要以蒼生為念，採取正確的能源政策，不要讓人民用肺發電」，並強調「一定會和人民站在一起、替人民說話」。卓榮泰今天到台中，出席「全國高級中等學校學生工業類技能競賽頒獎典禮」，行進間媒體及盧秀燕對他喊話，卓榮泰表示「感謝盧秀燕市長的認知與合作」。