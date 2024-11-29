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▲26日深夜，南投縣仁愛鄉50歲張姓巡守隊員，上山執行黑熊生態巡護監測工作，疑獵槍走火頭部中彈身亡，確切死因還有待解剖釐清。（圖／翻攝畫面）

26日深夜，南投縣仁愛鄉萬豐部落50歲張姓巡守隊員，上山執行黑熊生態巡護監測工作，途中忽然傳出槍響，附近同事前往查看，赫然發現張男頭部中彈身亡。由於獵槍鋼珠從張男鼻孔射入，卡在頭顱後方的射擊路徑，檢警初步研判，疑似是獵槍走火意外，但確切死因還有待法醫解剖釐清。據了解，張姓巡守隊員當晚與2名同事，從干卓萬群山登山口上山，執行「台灣黑熊生態服務給付」巡護監測工作，3人均帶有獵槍。未料前往最後一處監測站，於途中休息時，前方2名同事聽見槍響，立即返回察看，發現張男頭部中彈倒地，立即通報警消。警方將2名同事帶回偵訊，檢調會同法醫相驗，發現張男鼻腔有傷痕，初判張男可能是坐下休息時，獵槍突然走火、鋼珠從鼻孔射入，卡在頭顱後方，但詳細死因還要再解剖確認。據了解，因巡守隊員每個月會進山進行巡護監測工作，協助巡護監測黑熊潛在棲地、收集自動照相機資料及受傷野生動物通報等，期間怕遇到大型動物或黑熊，才會隨身攜帶獵槍防身，沒想到竟發生憾事。