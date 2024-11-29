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▲一間服飾品牌趁著熱度推出設計帽T，樣式為12強冠軍賽的記分板，並露出顯眼的日本、台灣國旗以及大大的「4」與「0」比分字樣。（圖／翻攝自Threads）

▲店家將12強冠軍賽記分板帽T下架並發文道歉，卻仍無法平息網友怒火。（圖／翻攝自Threads）

中華隊日前在2024世界棒球12強賽奪冠，讓全台灣舉國歡騰，周邊商品也被搶購一空。不過，就有一間服飾品牌趁勢推出12強帽T，並以台日冠軍賽4：0的記分板當作圖案，讓大批網友認為相當不妥，紛紛怒轟「太自大了」，讓店家緊急下架並發文道歉，沒想到用詞卻二度惹毛網友，直呼是在「提油救火」。中華隊奪冠後，一間服飾品牌趁著熱度推出設計帽T，並在Threads上發文宣傳：「我要告解，抱歉我們蹭了台灣冠軍，但是真的很想把這個酷酷的東西分享給各位。」只見帽T為黑底長袖款，對此，有網友忍不住截圖怒轟該店家：「不重視人文的國家，就會有符合那樣水準的店家，跟每年都會出現的『歡慶二二八』廣告半斤八兩。」最後更向店家喊話，不少人見狀也紛紛痛批，、「這有點侮辱對方的感覺了，贏了一次很高興沒錯，但也不用秋成這樣，太自大了」、「日本是很值得敬重與強大的對手，很多日本人還對我們表達恭喜，真的沒必要這樣」、「日本贏我們多少次，沒看人家幹過這種事情」。店家挨轟後也刪文道歉，並再度發文表示：「關於上一篇記分板踢已刪除。是我們思慮不周，不夠設身處地的為對方著想，在11/28凌晨已經完成下架商品。最後，真的很謝謝各位的留言及回覆。」不過，該聲明卻仍無法平息網友怒火，許多人再度感到不滿留言，「完全看不出來有受教」、「你們是一群沒品的人，這才是客觀事實」、「中華隊在賽後一直尊敬日本，連香檳都不噴，只有你們在扯中華隊的後腿，真的很丟臉」、