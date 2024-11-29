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發生在今年9月30日，新北市土城所所長劉宗鑫，攔查違停轎車，卻不幸被陳姓女毒販開車拖行，最後撞上護欄不幸殉職，警方持續溯源追查，於10月27日逮捕上游藥頭劉姓男子，警訊後依法移送新北地檢署偵辦，檢察官訊後向法院聲請羈押禁見獲准。不幸殉職的新北土城所長劉宗鑫，上月22日舉行告別式，並追晉為二線三星組長。他於今年9月30日深夜11時，在土城區金城路攔查違停轎車，開車的30歲陳姓女子因車內藏有毒品，拒絕盤查，劉宗鑫喝令陳女下車受檢，未料陳女卻猛踩油門逃逸，劉宗鑫情急反應，直接抓住陳女方向盤欲控制車輛，卻遭開車拖行約300公尺後，側擦撞路中央工地護欄，劉宗鑫遭撞擊後跌落倒地，送醫不治。案發後土城警方立即成立成專案小組，迅速將陳女逮捕到案，並報請新北地檢署向上溯源，經過多日蒐證，發現陳女施用之「喪屍菸彈」上游來自一名23歲藥頭劉姓男子，劉男將毒品分裝場藏匿在三峽區中華路，警方於10月27日下午2時50分，持拘票及搜索票，前往劉男住處查緝，當場逮捕正在分裝毒品的劉男，依法移送新北地檢署偵辦，檢察官訊後向法院聲押獲准。