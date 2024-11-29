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2024年世界12強棒球賽，中華隊以4：0完封日本隊勇奪冠軍。「台灣隊長」陳傑憲憑藉高達6成25的打擊率，以及恐怖的1.617攻擊指數榮獲賽事MVP，瞬間成為台灣棒壇的焦點人物。據其經紀公司透露，陳傑憲的優異表現已引起美日職棒球團的注意，然而，實現旅外夢想仍有諸多挑戰與變數。陳傑憲的經紀公司表示，多支美國職棒（MLB）和日本職棒（NPB）球團主動聯繫，「他們覺得傑憲是有機會在美日職生存。」然而，目前所有交流僅停留在初步洽詢階段。大聯盟官網記者摩Jon Morosi對陳傑憲表現印象深刻，給予極高評價，「他的運動能力非常出色，如果他願意追求的話，他絕對有能力挑戰大聯盟。」根據中職規章，球員若欲行使旅外權利，需於總冠軍賽結束後10個工作日內向所屬球團提出申請。陳傑憲目前是統一7-ELEVEn獅隊所屬球員，因未在規定時限內提交書面申請，意味著今年無法申請旅外資格。對於挑戰大聯盟，陳傑憲表示：「大聯盟是每個選手的夢想，我現在30歲了、我不敢想，但如果我年輕幾歲的話，這件事情我會敢想。」作為統一獅的看板球星，3年合約即將到期。統一獅領隊蘇泰安表示，球團立場很明確，希望能跟他簽下長約，讓他成為終身統一人。