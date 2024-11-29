台灣人對諧音梗熱愛程度超乎想像，從建案名稱、店家招牌到廣告標語，諧音梗隨處可見，不分城鄉成為共同的文化現象，就連LINE貼圖都有諧音梗，日前LINE舉辦「諧音梗特輯貼圖」，今（29）日公布台灣用戶最愛的諧音梗貼圖人氣前三名，其中20歲年輕妹妹最愛「野生喵喵怪的石諧音」，例如，石在不行、石話石說等；30～39歲輕熟男最愛「白爛貓63☆諧教主☆」的「Fat到笑」與「塔仔不正經 諧音啪」的「西皮笑臉」。
LINE今天公佈2024年10月17日至10月28日期間所舉辦「諧音梗特輯貼圖」活動，最受台灣民眾歡迎的諧音梗貼圖前三名：
Top 1胸毛公寓的野生喵喵怪的石頭的「石在靠腰」
Top 2 VITA VITA的塔仔不正經 諧音啪的「西皮笑臉」
Top 3麻糬爸的白爛貓63☆諧教主☆的「Fat到笑」
且諧音梗男女老少通吃，像是20世代女性最愛野生喵喵怪的石諧音，例如，石在不行、石話石說等；30世代男性則喜歡白爛貓63☆諧教主☆的「Fat到笑」與塔仔不正經 諧音啪的「西皮笑臉」，可謂為最受台灣人喜愛的貼圖諧教主不為過。此外，87小兔、廢貓阿米、伸縮自如的雞與鴨，幽默又實用的諧音梗貼圖也都受到台灣民眾的熱愛。
自2011年10月LINE聊天室推出貼圖功能後，可愛的貼圖可增添聊天的趣味性，也因此吸引了大量用戶群，LINE貼圖形式多元，包括動態貼圖、有聲貼圖、全螢幕貼圖及可客製訊息的隨你填貼圖等，提高用戶黏著度，也大力催生貼圖數量，截至2023年12月，平台上已擁有約2千萬組貼圖，尤其在台灣，諧音梗貼圖因其獨特「笑」果而受到熱愛，讓日常溝通也能趣味橫生。
LINE貼圖精選多款有趣諧音梗貼圖，涵蓋動物、物品及日常對話三大主題：
🟡可愛動物系列
「87小兔：諧音梗萬歲!」
「伸縮自如的雞與鴨37放棄諧音tainan了鴨」
「奶油小生說諧音」
🟡物品替換的諧音貼圖
「Deliciousの諧食底里 - 食物諧音梗」
「帶點可愛的諧音梗21」
「Kurt Wu：太Kur物篇」
🟡生活物品貼圖系列
「我是衛生紙日常用語版(8)諧音梗諧起來!!」
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Top 1胸毛公寓的野生喵喵怪的石頭的「石在靠腰」
Top 2 VITA VITA的塔仔不正經 諧音啪的「西皮笑臉」
Top 3麻糬爸的白爛貓63☆諧教主☆的「Fat到笑」
且諧音梗男女老少通吃，像是20世代女性最愛野生喵喵怪的石諧音，例如，石在不行、石話石說等；30世代男性則喜歡白爛貓63☆諧教主☆的「Fat到笑」與塔仔不正經 諧音啪的「西皮笑臉」，可謂為最受台灣人喜愛的貼圖諧教主不為過。此外，87小兔、廢貓阿米、伸縮自如的雞與鴨，幽默又實用的諧音梗貼圖也都受到台灣民眾的熱愛。
自2011年10月LINE聊天室推出貼圖功能後，可愛的貼圖可增添聊天的趣味性，也因此吸引了大量用戶群，LINE貼圖形式多元，包括動態貼圖、有聲貼圖、全螢幕貼圖及可客製訊息的隨你填貼圖等，提高用戶黏著度，也大力催生貼圖數量，截至2023年12月，平台上已擁有約2千萬組貼圖，尤其在台灣，諧音梗貼圖因其獨特「笑」果而受到熱愛，讓日常溝通也能趣味橫生。
LINE貼圖精選多款有趣諧音梗貼圖，涵蓋動物、物品及日常對話三大主題：
🟡可愛動物系列
「87小兔：諧音梗萬歲!」
「伸縮自如的雞與鴨37放棄諧音tainan了鴨」
「奶油小生說諧音」
🟡物品替換的諧音貼圖
「Deliciousの諧食底里 - 食物諧音梗」
「帶點可愛的諧音梗21」
「Kurt Wu：太Kur物篇」
🟡生活物品貼圖系列
「我是衛生紙日常用語版(8)諧音梗諧起來!!」