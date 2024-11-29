台灣人對諧音梗熱愛程度超乎想像，從建案名稱、店家招牌到廣告標語，諧音梗隨處可見，不分城鄉成為共同的文化現象，就連LINE貼圖都有諧音梗，日前LINE舉辦「諧音梗特輯貼圖」，今（29）日公布台灣用戶最愛的諧音梗貼圖人氣前三名，其中20歲年輕妹妹最愛「野生喵喵怪的石諧音」，例如，石在不行、石話石說等；30～39歲輕熟男最愛「白爛貓63☆諧教主☆」的「Fat到笑」與「塔仔不正經 諧音啪」的「西皮笑臉」。

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▲LINE今（29）日公布台灣用戶最愛的諧音梗貼圖人氣前三名，其中20歲年輕妹妹最愛「野生喵喵怪的石諧音」，例如，石在不行、石話石說等。（圖／翻攝官網）
▲LINE今（29）日公布台灣用戶最愛的諧音梗貼圖人氣前三名，其中20歲年輕妹妹最愛「野生喵喵怪的石諧音」，例如，石在不行、石話石說等。（圖／翻攝官網）
LINE今天公佈2024年10月17日至10月28日期間所舉辦「諧音梗特輯貼圖」活動，最受台灣民眾歡迎的諧音梗貼圖前三名：

Top 1胸毛公寓的野生喵喵怪的石頭的「石在靠腰」

Top 2 VITA VITA的塔仔不正經 諧音啪的「西皮笑臉」

Top 3麻糬爸的白爛貓63☆諧教主☆的「Fat到笑」

▲LINE今（29）日公布台灣用戶最愛的諧音梗貼圖人氣前三名，其中20歲年輕妹妹最愛「野生喵喵怪的石諧音」，例如，石在不行、石話石說等。（圖／翻攝官網）
▲LINE今（29）日公布台灣用戶最愛的諧音梗貼圖人氣前三名，其中20歲年輕妹妹最愛「野生喵喵怪的石諧音」，貼圖常青樹白爛貓的則依舊很能打中30世代男性喜好。（圖／翻攝官網）
且諧音梗男女老少通吃，像是20世代女性最愛野生喵喵怪的石諧音，例如，石在不行、石話石說等；30世代男性則喜歡白爛貓63☆諧教主☆的「Fat到笑」與塔仔不正經 諧音啪的「西皮笑臉」，可謂為最受台灣人喜愛的貼圖諧教主不為過。此外，87小兔廢貓阿米伸縮自如的雞與鴨，幽默又實用的諧音梗貼圖也都受到台灣民眾的熱愛。

自2011年10月LINE聊天室推出貼圖功能後，可愛的貼圖可增添聊天的趣味性，也因此吸引了大量用戶群，LINE貼圖形式多元，包括動態貼圖、有聲貼圖、全螢幕貼圖及可客製訊息的隨你填貼圖等，提高用戶黏著度，也大力催生貼圖數量，截至2023年12月，平台上已擁有約2千萬組貼圖，尤其在台灣，諧音梗貼圖因其獨特「笑」果而受到熱愛，讓日常溝通也能趣味橫生。

▲LINE貼圖精選多款有趣諧音梗貼圖，涵蓋動物、物品及日常對話三大主題。（圖／翻攝官網）
▲LINE貼圖精選多款有趣諧音梗貼圖，涵蓋動物、物品及日常對話三大主題。（圖／翻攝官網）
LINE貼圖精選多款有趣諧音梗貼圖，涵蓋動物、物品及日常對話三大主題：

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