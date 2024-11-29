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台鐵爆發人資處長霸凌遭員工集體投訴，但在11/22新聞曝光當日，台鐵就火速發文拍板霸凌不成立，霸凌主管更申請商調國發會，台鐵產業工會控訴台鐵吃案，讓霸凌者逃跑。對此，台鐵公司今（29）日回應表示，員工對決議有異議可以再提申訴，另也提出4項改善預防措施，強調積極配合辦理改善，落實營造合理工作環境。疾管署日前被爆料整備組長彷彿土皇帝，霸凌同仁，台鐵員工也集體控訴台鐵也有土皇帝，控訴人資處長霸凌員工，不滿意時貶低、頻退公文、咆嘯，要求員工下班或是假日要回訊息，即使假日早晨po的是下週天氣預報，也要回答說到。而該人資處長的行徑，也使得不少員工受不了，3年來就有63人離職，專員更是10人中只剩下2人。不僅如此，台鐵員工控訴台鐵、交通部、人事總處對申訴互踢皮球，員工去年6月起提出申訴，前後向台鐵、交通部、人事總處申訴及反映超過75次，霸凌案一度成立，但又遭到翻案，受害者再提救濟。不料，霸凌案新聞爆發當日，台鐵竟火速發文拍板霸凌案不成立，該人資處長已申請商調國發會。對此，台鐵產業工會召開記者會痛批台鐵濫權吃案，霸凌者申請商調逃跑。台鐵公司說明表示，員工若提出職場不法侵害申訴，均依據勞動部「執行職務遭受部法侵害預防指引」訂定的「執行職務遭受不法侵害預防計畫」，建立職場部法侵害通報機制及處理程序，並成立調查委員會進行超然公正的調查及處理。同時，台鐵公司表示，有關外界所稱遭台北市勞動局勞動檢查處指出未依規定執行預防計畫做成違法決議1節，今年4/24勞動檢查處派員檢查發現應改善事項，為人資處未辦理檢核預防措施，已依預防指引辦理檢核紀錄。公司預防計畫也依照勞動部的預防指引訂定，有關改善事項針對申覆程序的提示，也已完成修訂。台鐵公司指出，成立「申訴處理委員會」因是當事人提起申訴，為求妥善周延處理，依公務人員保障法規定組成，經委員會討論做成決議，並無所稱違法決議情形。救濟部分則是本案兩造當事人均有提出，對此申訴及再申訴瘸定，以及依照公務人員保障法規定成立申訴處理委員會，所做成的決議，均予以尊重並依照規定秉公處理。若當事人對調查處理委員會的決議有意義，也可以依照相關規定及程序提起申訴及向保訓會提出再申訴。同時，台鐵公司提出4方向改善預防，包含請管理單位關懷員工，避免造成員工在工作上覺得不滿且具有針對性，造成管理衝突；建議中階主管建立溝通橋樑，透過心理諮商師提醒主管；調動時應及早告知，給予員工調適及準備；主管應正視員工需求，多互動溝通，避免產生後續問題。因應組織改造，各單位面臨人才流失，員工個人職涯規劃發展，應受到正視。並強調已積極配合辦理改善，落實營造合理工作環境，避免有相關事件發生。