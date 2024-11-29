宋承憲、曺汝貞、朴智炫合作驚悚電影《窺鏡》，劇中宋承憲和朴智炫有激情床戲，他大讚對方私下雖然很害羞，但一上戲就變一個人，演技相當令人驚艷。《窺鏡》
也是宋承憲與曺汝貞繼《人間中毒》後，睽違10年再次合作的作品 。曺汝貞對此表示：「 很久沒見到承憲哥了，在閱讀劇本會議時嚇了一跳，他真的跟10年 前一模一樣，我心想他怎麼還是那麼帥氣！」還爆料他私下很愛請客。
宋承憲大讚朴智炫演技 和《黑暗榮耀》
林智妍一樣上戲變一個人
宋承憲這次在《窺鏡》中和朴智炫有大膽驚人的床戲，
他透露像這樣有大尺度裸露戲的作品，若不是金大又導演執導的話， 他當初就不會接演，他認為金大又導演作品中的裸露戲都是必要的， 宋承憲表示：「導演的執導方式非常準確，拍床戲前， 他會先跟男副導一起示範給我們看， 就像在拍動作電影一樣給我們指示， 所以我們就模仿他們的動作就好，這讓我們演員感覺比較自在。 而且和女演員相比，我的壓力應該沒那麼大。」
而宋承憲在《窺鏡》
中結實的體格也引起討論，他表示：「我平常就很喜歡運動， 給我時間的話，我有自信能打造出最帥氣的身材！ 這次主要是用節食的方式維持身材， 節食的三週期間只吃堅果類和喝水，努力對抗飢餓， 那陣子個性也變得比較敏感！」
此外，近期以《黑暗榮耀》中的惡角再度引起關注的林智妍，
當年和宋承憲在《人間中毒》中的大膽床戲令人十分驚豔， 回顧當時的拍攝過程，宋承憲表示：「林智妍當時還是名新人， 因此非常害羞和謹慎，也很怕生。但進入拍攝時， 她馬上變成另一個人，這讓我非常驚訝，覺得她非常厲害。」 宋承憲也表示這次合作的朴智炫和林智妍也有相同之處，他說：「 朴智炫私下很害羞，但拍攝時又變得不一樣了， 她們倆這點真的很像。」
曺汝貞《窺鏡》瘋狂喊叫！讚宋承憲可靠又愛請客
對於參演《窺鏡》的原因，曺汝貞表示：「
因為是當初發掘我嶄新面貌的導演的作品，所以我很信任導演，且《 窺鏡》這部電影的角色和作品本身都令人產生野心。『秀妍』 這個角色對他人有強烈的占有慾，但這樣的人物竟然被關在密室， 這點讓我覺得很有趣。」 曺汝貞還透露在電影中有許多需要大叫的場面， 她為了展現各式各樣的喊叫聲而費盡苦心， 而這也是她出道以來在作品中喊叫最多次的作品。
另外，宋承憲也分享繼《人間中毒》後和曺汝貞二度合作的感想，
他表示：「大家都知道曺汝貞是位很棒的演員， 對於對手演員而言是很可靠的夥伴。拍攝過程很愉快， 希望下次合作時，彼此能扮演不讓對方那麼辛苦的角色。」 曺汝貞則透露只要看到宋承憲的眼睛就覺得很自在，她說：「 拍戲時，承憲哥總會要我盡情發揮，他說他會配合我， 還請我吃了很多好吃的，承憲哥最棒了！」
《窺鏡》故事敘述指揮家成鎮（
宋承憲 飾）和他所率領的管弦樂團內的大提琴手秀妍（曺汝貞 飾）即將結婚，但某天秀妍突然消失了， 只留下了一段影片向成鎮道別。失去秀妍的成鎮雖然感到很痛苦， 但他卻被代替秀妍的大提琴手美珠（朴智炫 飾）所吸引。某個雨夜，渴望彼此的成鎮和美珠， 在秀妍家做了無法被原諒的事，而被認為消失的秀妍， 竟被關在無法獨自逃脫的家中密室裡，注視著他們。《窺鏡》12月 13日（五）在臺上映。
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宋承憲這次在《窺鏡》中和朴智炫有大膽驚人的床戲，
而宋承憲在《窺鏡》
此外，近期以《黑暗榮耀》中的惡角再度引起關注的林智妍，
曺汝貞《窺鏡》瘋狂喊叫！讚宋承憲可靠又愛請客
對於參演《窺鏡》的原因，曺汝貞表示：「
另外，宋承憲也分享繼《人間中毒》後和曺汝貞二度合作的感想，
《窺鏡》故事敘述指揮家成鎮（