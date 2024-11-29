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▲宋承憲大讚《窺鏡》朴智炫和《黑暗榮耀》林智妍一樣上戲變一個人。（圖／車庫娛樂）

▲曺汝貞在《窺鏡》中有瘋狂喊叫的橋段。（圖／車庫娛樂）

▲朴智炫挑戰激情床戲。（圖／車庫娛樂）

宋承憲、曺汝貞、朴智炫合作驚悚電影《窺鏡》，劇中宋承憲和朴智炫有激情床戲，他大讚對方私下雖然很害羞，但一上戲就變一個人，演技相當令人驚艷。《窺鏡》也是宋承憲與曺汝貞繼《人間中毒》後，睽違10年再次合作的作品。曺汝貞對此表示：「很久沒見到承憲哥了，在閱讀劇本會議時嚇了一跳，他真的跟10年前一模一樣，我心想他怎麼還是那麼帥氣！」還爆料他私下很愛請客。宋承憲這次在《窺鏡》中和朴智炫有大膽驚人的床戲，他透露像這樣有大尺度裸露戲的作品，若不是金大又導演執導的話，他當初就不會接演，他認為金大又導演作品中的裸露戲都是必要的，宋承憲表示：「而且和女演員相比，我的壓力應該沒那麼大。」而宋承憲在《窺鏡》中結實的體格也引起討論，他表示：「我平常就很喜歡運動，給我時間的話，我有自信能打造出最帥氣的身材！這次主要是用節食的方式維持身材，節食的三週期間只吃堅果類和喝水，努力對抗飢餓，那陣子個性也變得比較敏感！」此外，近期以《黑暗榮耀》中的惡角再度引起關注的林智妍，當年和宋承憲在《人間中毒》中的大膽床戲令人十分驚豔，回顧當時的拍攝過程，宋承憲表示：「林智妍當時還是名新人，因此非常害羞和謹慎，也很怕生。但進入拍攝時，她馬上變成另一個人，這讓我非常驚訝，覺得她非常厲害。」宋承憲也表示這次合作的朴智炫和林智妍也有相同之處，他說：「朴智炫私下很害羞，但拍攝時又變得不一樣了，她們倆這點真的很像。」對於參演《窺鏡》的原因，曺汝貞表示：「因為是當初發掘我嶄新面貌的導演的作品，所以我很信任導演，且《窺鏡》這部電影的角色和作品本身都令人產生野心。『秀妍』這個角色對他人有強烈的占有慾，但這樣的人物竟然被關在密室，這點讓我覺得很有趣。」曺汝貞還透露在電影中有許多需要大叫的場面，她為了展現各式各樣的喊叫聲而費盡苦心，而這也是她出道以來在作品中喊叫最多次的作品。另外，宋承憲也分享繼《人間中毒》後和曺汝貞二度合作的感想，他表示：「大家都知道曺汝貞是位很棒的演員，對於對手演員而言是很可靠的夥伴。拍攝過程很愉快，希望下次合作時，彼此能扮演不讓對方那麼辛苦的角色。」曺汝貞則透露只要看到宋承憲的眼睛就覺得很自在，她說：「拍戲時，承憲哥總會要我盡情發揮，他說他會配合我，還請我吃了很多好吃的，承憲哥最棒了！」《窺鏡》故事敘述指揮家成鎮（宋承憲 飾）和他所率領的管弦樂團內的大提琴手秀妍（曺汝貞 飾）即將結婚，但某天秀妍突然消失了，只留下了一段影片向成鎮道別。失去秀妍的成鎮雖然感到很痛苦，但他卻被代替秀妍的大提琴手美珠（朴智炫 飾）所吸引。某個雨夜，渴望彼此的成鎮和美珠，在秀妍家做了無法被原諒的事，而被認為消失的秀妍，竟被關在無法獨自逃脫的家中密室裡，注視著他們。《窺鏡》12月13日（五）在臺上映。