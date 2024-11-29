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網路平台、自媒體崛起，讓流量經濟成為趨勢，許多直播主或網紅，為了製造話題、維持或創造觀看數量，難免會從事一些有冒險性的行為，來吸引觀眾目光，也因此傳出不少憾事。本週中國就發生1名男網紅，前去內蒙古呼倫貝爾根河市直播，挑戰-30°C嚴寒露營，疑似因為太冷，在車內用炭取暖，結果一氧化碳中毒，不幸離世。綜合中媒報導，出事的網紅，帳號名稱為「閩哥（遊地球）」，28日他的女兒在網上發文，稱父親在內蒙古根河直播時死亡。她認為父親知道車內不能燒炭的常識，只是礙於當時天氣太冷，不排除原本是想拿炭稍微暖暖車內，然後就拿出去，結果太累不小心睡著，這才導致悲劇發生。報導指出，「閩哥遊地球」 本是福建農村的一位普通大叔，接觸到網路後，喜歡上戶外直播的嗜好，對此女兒十分理解和支持，覺得只要父親是做自己喜歡的事、開心就好，所以從不干涉，誰也沒有料到這次前往內蒙古根河的直播之旅，竟成了父親生命的終點。公開資料顯示，根河市位於大興安嶺腹地，是內蒙古緯度最高的地區之一，歷史記載最低氣溫曾達到零下58攝氏度，被譽為「中國冷極」。據死者女兒描述，父親過世的地方是當地知名的直播基地，近期一下子湧入80多名外地直播主，忙著搭帳篷攝影，且不收取費用。當地政府工作人員證實，「閩哥遊地球」應是一氧化碳中毒：「因為外面溫度低，他可能在裡面加熱什麼東西，產生氣體中毒了。」事件曝光後，不少粉絲相當震驚與惋惜，還有人抨擊直播文化越來越極端。也有中媒評析指出，「玩命」類直播因其獵奇性和稀缺性，通常會獲得更多關注，但平台若只按照流量無底線分發推送類似內容，只會讓鬥狠玩命越演越烈，強調平台也可透過審核及監督，對這類直播採取「關停限流」等措施，否則等到真的鬧出人命，一切都太晚了。