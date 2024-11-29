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▲勞動部霸凌案：網路聲量趨勢圖。（圖／QuickseeK提供）

▲勞動部霸凌案：民進黨、國民黨、民眾黨網路聲量比較。（圖／QuickseeK提供）

▲民進黨：網路聲量與好感度趨勢圖。（圖／QuickseeK提供）

勞動部勞發署北分署11月初驚傳公務員在辦公室輕生案，勞動部後續處理一 度要輕輕放下，調查報告指北分署上司強勢領導風格「目的良善」，引發全民憤怒，讓霸凌事件延燒成為執政黨的政治風暴，勞動部長何佩珊在20日請辭下台，總統賴清德、行政院長卓榮泰也先後出面致歉，為事件劃設指損點；22日行政院快速宣布由立委洪申翰接任勞動部長、洪的不分區立委遺缺由民進黨政策會執行長王義川遞補，洪上任後積極整頓部內領導風氣，整起事件發展進入新階段。透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察11月以來勞動部霸凌案的網路聲量趨勢，北分署員工周末到辦公室加班後自縊，在周一（4日）被同事發現，之後僅有零星討論，但隨著北分署員工持續上網爆料細節、勞動部宣部啟動調查小組，新聞媒體開始跟進報導後，網路聲量才開始上升、突破單日千則。調查報告19日出爐，事件已發生超過半個月，累積一定量能，然而由勞動部長何佩珊親自舉行記者會宣布的這份報告，對此案是否定義為職場霸凌卻用語曖昧不清，瞬間點燃輿論怒火，當天單日聲量衝上2.7萬則，議題開始不可收拾，隔天何佩珊被邀到立院專案報告此案，朝野立委輪番砲轟，聲量再往上衝高到5.8萬則，同日何請辭、總統閣揆道歉，隔日起輿論才開始緩緩降溫。進一步比較國民黨、民進黨、民眾黨在勞動部霸凌案的網路聲量，聲量最高的當然是執政中的民進黨，累積有9.6萬則，其次是國民黨3.2萬則、民眾黨1.9萬則。觀察與民進黨有關的熱門話題，因被認為必須為霸凌負責的北分署長謝宜容，遭揭露與勞動部前高層的關係緊密，被認為有政黨色彩，這讓執政進入第九年的民進黨責無旁貸，成為眾矢之的，網路討論度高，且綠營執政下的台灣勞權受重大打擊，甚至引發新加坡媒體關注與報導，相關報導也被網友大量討論。而在政院宣布洪申翰轉任勞動部長後，綠營因為「恭喜王義川遞補立委」引發批評，認為這明明是出了條人命的事件引起，怎麼被民進黨辦成喜事；而洪申翰的大學肄業學歷、出任部長資格問題等，也成為民進黨相關的話題。而國民黨、民眾黨的熱門話題，則著重打擊民進黨執政威信，質疑「吃案」、要求負政治責任；民眾黨立委黃國昌因在案發後接獲相關陳情案、曾請謝宜容到辦公室說明，因此黃不僅在質詢上掌握更多內情引發關注與討論，他請謝宜容到辦公室的這段過程也一度成為綠白政治攻防焦點。民進黨成為勞動部霸凌案爐主，觀察其11月以來的聲量和好感度趨勢可發現，事件發生後，民進黨官僚體系的危機處理失當，確實一度引火燒到黨的好感度，19日調查報告公布，讓民進黨的好感度從原本0.6、0.7驟降至0.4，直到24日台灣隊在12強賽事奪冠，舉國歡騰、民眾注意力轉移，執政黨才又趁機刷一波好感度，讓好感度逆轉，得以有喘息空間。從大數據觀察可以發現，勞動部發生的悲劇事件，確實對民進黨的威信和形象產生打擊；19日公布的最新民調則顯示，賴清德的總統聲望贊同者42.8%、不贊同者43%，顯然就職半年後，新政府的蜜月期已經過去，行政部門出狀況，已經不能再用磨合期尚短來開脫；賴政府的施政接下來將受到更嚴格檢驗，若執政團隊的應變能力再不精進，放任事件像勞動部霸凌案一樣延燒一個月，恐怕民進黨的支持度還會持續下探。●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com