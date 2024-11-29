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新北市新莊警分局一名施姓小隊長疑涉入貪瀆案，今（29）日上午遭廉政署、新北市警局靖紀小組及新莊分局督察組調查，今早將施員從住家帶返廉政署調查。據了解該名施姓隊長從去年起就開始請長期病假，曾獲得警政署第一屆全國「好警察」代表的榮譽，如今卻涉嫌不法遭搜索。對此，新莊分局表示，秉持「勿枉勿縱」原則，，配合廉政署調查，提供相關出勤明細資料。施姓小隊長於2003年調任新莊分局偵查隊，歷任警員、偵查佐及小隊長等職務，從警超過30年，曾獲得警政署第一屆全國「好警察」殊榮，其妻也在警界服務，如今疑涉案被搜索，警界深感震撼。據悉，施男去年確診罹患白血病，自2023年10月22日起因病請假，並於同年11月開始住院治療，至今尚未返回工作崗位。新莊分局表示，秉勿枉勿縱精神，全力配合檢察官儘速調查釐清案情，若涉不法將依規定追究施員及相關考核監督不周人員之行政責任，決不寬貸。