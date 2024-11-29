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民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭延押，柯的貼身帳房「橘子」許芷瑜和「舊屬」C先生仍未到案；對此，政治評論員吳靜怡今（29）日表示，柯文哲會被延押，除了橘子遭通緝外，還有一位北市府「舊屬」未到案，至於「舊屬」是誰，民眾黨團主任陳智菡一定心知肚明。吳靜怡今（29）日表示，柯文哲會被延押，除了跟柯文哲、李文宗重疊的被告「橘子」許芷瑜也還在海外沒有歸國另有一位柯文哲在北市府的舊部屬，目前人在海外，沒有歸國，也是柯被延押的重要原因。吳靜怡透露，舊部屬「C先生」的師父對海外資金等操盤非常專精，C先生是否透過這樣的技能，協助柯文哲在海外金流，需要C先生回來跟檢調好好說明，還柯文哲清白。至於被問及C先生是誰，吳靜怡認為，「陳智菡一定是心知肚明，我就不幫她回應」；吳表示，民眾黨要經得起社會檢驗，如果起訴書出來是民眾黨熟悉又認識的人，起訴後民眾黨要對社會道歉，甚至應該被懲處。吳靜怡表示，如果柯文哲無罪，是否應該請這2位回台灣幫柯文哲辯護作證，這才是捍衛柯文哲最好的方式，比起叫小草走上街頭包庇貪汙犯，更實際一點。