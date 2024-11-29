以「台灣隊長」之姿帶領中華隊於世界十二強棒球賽奪得佳績並榮膺MVP的陳傑憲，憑藉卓越的領袖風範與時尚魅力榮獲《GQ Men of the Year 2024》的「年度風格人物獎」。他將於12月2日盛裝出席年度盛典，與來自國際與台灣的名人一同閃耀紅毯。
頒獎紅毯眾星雲集 奧運雙金麟洋配也出席
本次紅毯活動將舉行於臺北信義區ATT 4 Fun啾嗨戶外廣場（松智路上），讓更多人有機會近距離欣賞璀璨紅毯盛典，並共同見證2024年GQ Men of the Year的傑出得獎者。
當天紅毯出席陣容眾星雲集，除了「台灣隊長」陳傑憲之外，其他得主也將分別亮相紅毯，包含《玩命關頭》「韓哥」姜成鎬、知名電視主持人蔡康永、經典唱跳天團Energy、奧運羽球雙金組合李洋＆王齊麟、《詹記麻辣火鍋》二代和《Vender Bar》主理人 Summer和Darren。
更多星光熠熠的紅毯出席陣容包括歌手ØZI、派偉俊、傻子與白痴、Dizzy Dizzo蔡詩芸、小樂 吳思賢；影視演員詹懷雲、錢裕揚、施柏宇、范少勳、姚淳耀、巫建和、黃冠智、黃迪揚、牧森，女星劉奕兒、謝欣穎和林予晞，都將一同前來共襄盛舉。
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本次紅毯活動將舉行於臺北信義區ATT 4 Fun啾嗨戶外廣場（松智路上），讓更多人有機會近距離欣賞璀璨紅毯盛典，並共同見證2024年GQ Men of the Year的傑出得獎者。
當天紅毯出席陣容眾星雲集，除了「台灣隊長」陳傑憲之外，其他得主也將分別亮相紅毯，包含《玩命關頭》「韓哥」姜成鎬、知名電視主持人蔡康永、經典唱跳天團Energy、奧運羽球雙金組合李洋＆王齊麟、《詹記麻辣火鍋》二代和《Vender Bar》主理人 Summer和Darren。
更多星光熠熠的紅毯出席陣容包括歌手ØZI、派偉俊、傻子與白痴、Dizzy Dizzo蔡詩芸、小樂 吳思賢；影視演員詹懷雲、錢裕揚、施柏宇、范少勳、姚淳耀、巫建和、黃冠智、黃迪揚、牧森，女星劉奕兒、謝欣穎和林予晞，都將一同前來共襄盛舉。
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