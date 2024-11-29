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台北股市今（29）日終場翻黑下跌36.4點或0.16%，收在22262.5點，日K終結連4黑，不過留下長上下影線，成交量為3060.57億元；其中三大法人合計賣超221.44億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資「連4賣」賣超264.65億元；投信「連10買」，今日買超47.5億元；自營商（自行買賣）「連4賣」賣超4.29億元，合計三大法人賣超221.44億元。美國昨日適逢感恩節假日，因此美國股市休市一天。台北股市今日開盤下跌96.62點、來到22202.28點，最低一度來到22055.38點，不過盤中在買盤點火下，指數由黑翻紅，最高一度來到22429.86點，不過尾盤遇到賣壓襲擊，終場翻黑下跌36.4點或0.16%，收在22262.5點，日K終結連4黑，不過留下長上下影線，成交量為3060.57億元。台股本周下跌641.82點或2.8%，周K拉出一根長黑K棒。中小型股卻表現格外強勁，雖然櫃買指數開盤下跌0.25點、來到252.57點，不過先行大盤走高，最高一度來到256.95點，終場上漲3.9點或1.54%，收在256.72點，日K終結連3黑，站回5日線，不過10日線得而復失，成交量為882.7億元。權值股全數開低走高，權王台積電以995元盤下開出，失守千元關卡，不過投資人趁機進場撿便宜，推動股價開始走高，午盤成功翻紅最高價來到1010元，不過最後一盤爆出1萬4200張賣單，拖累股價終場下跌9元或0.9%，收在996元，不過日K終結連續4根黑K棒，留下長上影線，5日、季線得而復失，拖累大盤指數就有74點，也就是說扣掉台積電的跌點，台股是呈現走高的。今日個股成交量排行榜前五名為：神達、金寶、富喬、泰金寶-DR、聯電；個股成交值排行榜前五名為：台積電、神達、順達、鴻海、華星光。