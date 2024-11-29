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▲包偉銘（右）和愛妻劉依純帶著岳母前進花蓮做公益，和長者們相見歡，關懷日常生活起居。（圖／翰森娛樂提供）

今年花蓮面臨大地震，為了幫當地注入生氣，包偉銘和愛妻劉依純、魔術師粘立人、梁佑南等人組成「魔幻與音樂饗宴」公益團隊，包偉銘岳母也同行，眾人28日前進花蓮進行公益演出，其中劉依純帶來〈家後〉以及〈月亮代表我的心〉兩首歌，不僅唱出在場大哥哥大姐姐的心聲，氣氛超感人，劉依純自己也忍不住哭到淚流滿面。包偉銘表示，這次魔幻與音樂饗宴安排「花蓮之旅」造訪偏鄉小學以及榮民之家，和現場大哥哥、大姐姐互動；劉依純發揮歌唱長才，一連帶來兩首歌，唱到她自己都淚流不止，一旁包偉銘忍不住誇讚，「只能說老婆真的太會唱歌了。」包偉銘也分享，這次帶著岳母、劉依純和毛寶貝happy，以及好友們投入公益列車，「能用最開心的心情完成任務，真的感到非常榮幸。」包偉銘感慨表示，由於花蓮大地震導致大樓倒塌、道路坍方，觀光人潮因此蕭條，甚至至今部分道路仍無法正常通行，必須要調撥時段單向通車，讓在地人及觀光客非常辛苦。包偉銘先前接下外景節目《花甲少年去旅行》，加上這次兩場公益活動，也是為了就是希望帶動地方旅遊觀光的榮景，讓更多台灣民眾重新認識花蓮更多好山好水好風景，振興花蓮，並承諾公益活動列車會繼續開下去。而此次「花蓮榮民之家」活動原定10月啟動，卻接連遇上颱風風災與地震災區重建，於是改到11月。該活動會和花蓮後憲的弟兄們一起為需要幫助的弱勢學童們服務，今年則爭取到關懷廣大銀髮族，是活動一大突破。