中國江蘇省南京市一隻8歲邊境牧羊犬「王可愛」，每天晚上都要拉著主人到樓下散步，一天飼主和王可愛在住家附近散步時，發現一隻有相同花色的乳牛浪貓，王可愛對牠一見鐘情，一狗一貓在這之後開始培養起感情，最終飼主決定將貓咪帶回家收編，並取名為「一米」，並在網路上分享背後感人的故事，讓3.4萬人看完淚崩直呼：「真是註定的緣分！」
飼主分享，她在2019年底疫情期間和「王可愛」散步時，發現住家附近多了幾隻流浪貓，為了讓浪浪們飽餐一頓，她都會攜帶小魚乾投餵，比起其他膽小的浪貓，只有一米會大膽地走向前吃，王可愛也對一米一見鐘情，一狗一貓漸漸培養出情誼。不久後迎來寒冬，一米消失了數天，飼主再度看見牠的身影時，已經變得十分瘦弱、奄奄一息。
經過一番捕捉後，飼主終於成功帶一米到獸醫院看診，並確診為貓鼻氣管炎，經歷一週治療才痊癒，飼主也下定決心要帶一米回家，給牠一個溫暖的家。剛開始一米非常膽小，只敢躲在陰暗處觀察四周，但王可愛一直待在遠方守護，給足小貓安全感，一米這才卸下心防，並慢慢熟悉、接近狗狗，如今兩人已變成密不可分的好朋友及家人，生病時都會陪伴在彼此身旁，成了對方生命中的救贖。
王可愛與一米成為家人的故事，吸引超過3.4萬人按讚，不少網友感動淚喊，「好人好狗好貓，一生平安」、「貓貓也在努力的活著，等待一個有緣的家」、「眼睛進磚頭了」、「顏色一模一樣，真是註定的緣分」、「我家也是撿了跟狗一模一樣花色的貓回家了」。
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經過一番捕捉後，飼主終於成功帶一米到獸醫院看診，並確診為貓鼻氣管炎，經歷一週治療才痊癒，飼主也下定決心要帶一米回家，給牠一個溫暖的家。剛開始一米非常膽小，只敢躲在陰暗處觀察四周，但王可愛一直待在遠方守護，給足小貓安全感，一米這才卸下心防，並慢慢熟悉、接近狗狗，如今兩人已變成密不可分的好朋友及家人，生病時都會陪伴在彼此身旁，成了對方生命中的救贖。
王可愛與一米成為家人的故事，吸引超過3.4萬人按讚，不少網友感動淚喊，「好人好狗好貓，一生平安」、「貓貓也在努力的活著，等待一個有緣的家」、「眼睛進磚頭了」、「顏色一模一樣，真是註定的緣分」、「我家也是撿了跟狗一模一樣花色的貓回家了」。