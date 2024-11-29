由陳偉霆、劉雅瑟領銜主演，
馮德倫特別演出的跨時空緝凶《太陽星辰》自11月20日起於 Netflix首播至今，多次空降Netfl ix榜單，劇中陳偉霆為了追查連環兇殺案，意外穿越到了2018年，快節奏讓人捨不得按下暫停鍵。
Netflix影集《太陽星辰》金牌電影級陣容 ！被譽2024最有誠意港劇
自11月20日起於
Netflix首播至今，單日榜最高排名香港地區TOP2，在新 加坡更是空降得到第四名，熱播五日後更成為Netflix香港周 榜的第4名，熱度持續攀升！不少影迷都在社交平台分享追劇感受， 非常多人留言討論：「陳偉霆演技精湛，馮德倫有型、凌文龍戲好」 、「情節節奏很快，看到上癮」、「打戲緊凑，情節引人入勝」， 甚至有觀衆直言「太喜歡這部劇了，願意因為《太陽星辰》成為Ne tflix 會員」。
演員陣容都是一時之選，連配角謝君豪、凌文龍、
陸駿光等都演出精湛， 其中滿滿的濃郁港味更是大家共同的美好記憶。 優秀的影視作品在這一刻跨越國界，突破了和語言限制， 並得到觀衆發自內心的由衷認可。
影集《太陽星辰》已播出超過一半集數，
後半程劇情相信會更加引人入勝。隨著迷霧逐漸撥開，麥志鴻、 陳法醫乃至議員石達智先後浮出水面，可是這些表面上的「反派」 只是被推至台前的人，他們背後還有一張看不見、摸不透的暗黑勢力 ，真正的利益集團還是在背後笑看不同勢力的角鬥。 案件最終走向如何，正義與公道如何實現，幕後BIG BOSS最終如何落網，楊光耀是否能與妻女重逢， 找回遺落的親情？所有的劇情動向都將牽引著觀衆，影集《太陽星辰》目前已正式上架Netflix。
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自11月20日起於
演員陣容都是一時之選，連配角謝君豪、凌文龍、
影集《太陽星辰》已播出超過一半集數，