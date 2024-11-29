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▲馮德倫特別演出，飾演帥氣法醫。（圖／海棠果影業有限公司提供）

由陳偉霆、劉雅瑟領銜主演，馮德倫特別演出的跨時空緝凶《太陽星辰》自11月20日起於Netflix首播至今，多次空降Netflix榜單，劇中陳偉霆為了追查連環兇殺案，意外穿越到了2018年，快節奏讓人捨不得按下暫停鍵。自11月20日起於Netflix首播至今，單日榜最高排名香港地區TOP2，在新加坡更是空降得到第四名，熱播五日後更成為Netflix香港周榜的第4名，熱度持續攀升！不少影迷都在社交平台分享追劇感受，非常多人留言討論：「陳偉霆演技精湛，馮德倫有型、凌文龍戲好」、「情節節奏很快，看到上癮」、「打戲緊凑，情節引人入勝」，甚至有觀衆直言「太喜歡這部劇了，願意因為《太陽星辰》成為Netflix 會員」。演員陣容都是一時之選，連配角謝君豪、凌文龍、陸駿光等都演出精湛，其中滿滿的濃郁港味更是大家共同的美好記憶。優秀的影視作品在這一刻跨越國界，突破了和語言限制，並得到觀衆發自內心的由衷認可。影集《太陽星辰》已播出超過一半集數，後半程劇情相信會更加引人入勝。隨著迷霧逐漸撥開，麥志鴻、陳法醫乃至議員石達智先後浮出水面，可是這些表面上的「反派」只是被推至台前的人，他們背後還有一張看不見、摸不透的暗黑勢力，真正的利益集團還是在背後笑看不同勢力的角鬥。案件最終走向如何，正義與公道如何實現，幕後BIG BOSS最終如何落網，楊光耀是否能與妻女重逢，找回遺落的親情？所有的劇情動向都將牽引著觀衆，影集《太陽星辰》目前已正式上架Netflix。