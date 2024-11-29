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台新金控與新光金控在今（2024）年10月9日股東臨時會通過合併案後，至今兩家金控還沒有向金管會送件。新光金總經理陳恩光今（29）日線上法說會上表示，持續積極與主管機關及員工溝通及準備文件，雖然2家金控合併合約訂有最後期限，目前是至明年底，但在雙方同意下，可以再延長。至於與新光銀行工會的協商，目前工會已選出協商代表，將展開實質討論，而且不管有沒有加入工會，原則上希望一體適用。陳恩光說明，10月9日股東會臨時會通過合併案後，目前無法預測送件時間，還在積極與主管機關溝通及準備文件，希望多溝通，了解送件需要的內容，在主管機關指導下，做充足準備及按規劃執行，有好消息會再分享。不過，法人關切若無法與員工達成共識，遲未向金管會遞件，新新併案就一直拖延下去嗎？陳恩光透露，整個合併合約有訂一個最後期限，目前訂在明年底，如果在這之前沒取得主管機關核准，除了自動失效之 ，當然，在雙方同意下，可以再延長合約，並已授權董事長做決定。至於與新光銀行工會協商的進度，新光金財務長林宜靜指出，在10月9日股東臨時會通過與台新金合併案後，公司持續與員工及新光銀行工會密切溝通，並拿出相當誠意傾聽員工心聲，只是工會近日剛選舉完，並選出協商代表，接下來協商會議會進行實質討論，而且不管員工有沒有加入工會，原則上希望一體適用，更何況2家金控合併後，不論規模、綜效都提升很多，將提供員工更廣大、多元舞台，也希望員工有更好的舞台可以發揮。