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明尼蘇達灰狼近況不佳，近9場比賽狂輸7場，戰績跌落至西區第12名。新賽季灰狼送走Karl-Anthony Towns，換回Julius Randle與Donte DiVincenzo，原本希望找到新的勝利方程式，但近期卻陷入大低潮，讓肩負重任的「蟻人」Anthony Edwards賽後忍不住開砲，將砲火對準全隊，指隊內欠缺溝通，甚至形容團隊「很軟，就像一群小孩子在玩。」面對國王一役，Edwards攻下全隊最高的29分，但比賽中多次與隊友Randle、Rudy Gobert等人發生激烈交流。Edwards對於球隊的表現顯得相當不滿，直言：「我們看起來就像只會在領先時表現好的人。」Edwards在賽後接受訪問時指出，球隊欠缺領先與落後時的一致性，這是近期輸球的關鍵原因之一，「我們落後時，沒有人想說話；領先時，大家都在歡呼。我們再次落後時，又沒人說話，這就是只會在領先時表現好的定義。」他指出，團隊每個人的「優先目標」並不一致，導致難以贏球。除此之外，Edwards還形容球員「很軟弱」，而這樣的問題甚至已經影響到全隊，「我認為我們內部作為一支球隊是非常軟弱的，不是對其他球隊，而是內部。我們無法溝通，就像一群小孩子在玩一樣。」Edwards直言，整支球隊，包括自己在內，都陷入自己的「殼」裡，漸漸疏離彼此，這是必須解決的問題。Edwards提到，現在連明尼蘇達的主場球迷都在嘘球隊，讓他感到十分挫敗，「這真是瘋狂，我們在自己的主場被嘘。這太不尊重人了。」灰狼自開季以來戰績不佳，至今仍未找到穩定的勝利方程式，Edwards肩負起更多重擔，他一再強調：「我們必須解決這個問題，因為我們不能再繼續沿著這條路走下去了。」