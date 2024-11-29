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▲「2024高雄市旅行公會冬季國際旅展」開幕一早就吸引眾多民眾前往。（圖／記者陳美嘉攝，2024.11.29）

▲旅遊市場回溫，高雄直航大爆發，提供民眾更多元選擇。（圖／記者陳美嘉攝，2024.11.29）

年末壓軸旅遊盛會「2024高雄市旅行公會冬季國際旅展」於今（29）日起至12月2日一連4天於高雄展覽館登場。瞄準過年及寒假旅遊旺季商機，參展業者紛祭出最夯行程、最殺優惠，是民眾搶便宜、拿好康的好機會。此外，隨著旅遊市場回溫，高雄直航更是大爆發，民眾有更多元選擇。現場匯集各國觀光局和台灣各地最新的吃喝玩樂資訊，走進展場就能環島台灣、看遍全球。其中，「大玩高雄」高雄主題館，推出文化、自然、美食與創意的多元旅遊體驗，現場更有許多限定優惠商品與互動遊戲，為參觀民眾增添更多驚喜。參展業者狂殺祭出好康優惠搶客，包括中華航空皮卡丘彩繪機高雄起飛高雄飛首爾最低價5,500元起；喬瑞旅行社峇里島五日9,990元起；捷利旅行社推出韓國旅展特惠價只走彩妝一站13,900元起；名勝世界郵輪2025年遊日本早鳥優惠。高雄市旅行公會理事長蔡宗佑指出，高雄飛往日韓及越南的新增直航線大爆發，目前高雄直飛日本航線，包含東京成田、大阪關西、名古屋、九州福岡、沖繩、岡山、北海道等，明年還可望增列日本東北地區的仙台、台積電日本廠所在的熊本、四國地區的高松等地。韓國航線方面，濟州航空也開飛高雄，分別直飛首爾金浦機場及釜山金海機場；目前高雄直飛韓國首爾航線，國籍航空華航、長榮、虎航、韓國籍德威航空都有直飛，濟州航空的加入後，每日都有航班往返。此外，台灣虎航陸續開航高雄-岡山、高雄-富國島航線後，將於明年1月21日再開航高雄-札幌(新千歲)航線，該航線不僅是台灣虎航高雄出發的第11條航線，也是高雄出發第一條直飛北海道的航線。蔡宗佑強調，雖然上述新增直航航線以包機居多，對旅行社壓力較大，但無論如何，可讓南部鄉親出國搭機更便利，也有更多元選擇，還可減少轉機的舟車勞頓，他還是樂觀其成。目前國人出國旅遊仍以東北亞及東南亞為主，歐洲團較少，目前出國人數前三名依序為日本、越南、韓國，因此各航空公司依市場機制紛增闢這些地區新航線。