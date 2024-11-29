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富邦悍將今(29)日向中職聯盟提交契約保留球員名單共60人，另有14人未在保留名單之中，包括投手7人：范柏絜、陳韋霖、蘇捷恩(自培)、楊強森、爾曼羅索普、江國謙、陳冠勳；捕手2人：蘇煒智、楊皓然；內野手3人：蔣智賢、黃兆維、賴柏均；外野手2人：戴云真、張宥鈞。其中投手陳冠勳及捕手蘇煒智因個人生涯規劃考量，提出申請任意引退，球團慰留未果後勉予同意，除感謝對於球隊的貢獻外，並祝福能有更好的個人生涯發展。同時球團將視各隊保留名單外球員進行整體評估，不排除與名單外球員洽談簽約之可能性。蔣智賢自2018年轉披富邦悍將戰袍，在富邦7年時間，累計出賽341場，近3年平均出賽未達30場。2024年賽季26場出賽，打擊三圍.232/.274/.232，全壘打數掛零，擊出16支安打，全部都是一壘安打，貢獻6打點和3得分。陳冠勳於2021年升上一軍，初生涯累計出賽75場，繳出2勝0敗、12次中繼成功成績，投球局數64.1局，防禦率4.62。然而，本季他僅獲得6場一軍出賽機會，防禦率高達10.80，逐漸淡出球隊主力陣容，最終選擇退役。蘇煒智自2022年進入一軍後，累計僅出賽3場，去年一軍僅登場1次，今年則完全待在二軍。他在2021年選秀落選後接受富邦悍將的自主培訓邀請，經過4個月役期後於2022年正式加入球隊，並在同年6月升上一軍。