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前立委洪申翰接任勞動部長，為此藍委傅崐萁昨痛批其僅高中畢業，砲轟「國家之恥」。對於學歷遭熱議，《NOWnew今日新聞》向洪申翰求證，洪申翰證實，當初因身體有狀況開刀後時好時壞，也影響學習，考量當時已取得同等學歷決定肄業，過程中許多人建議去補學歷，他坦言不喜歡「學歷至上」主義，若為了文憑填補學歷，「我心中很抗拒」。至於為何沒有主動澄清學歷的事情，他說道，「40歲的人一直去講20歲的事情，很沒意義」。洪申翰接任勞動部長，未料國民黨立法院黨團總召傅崐萁卻批評其僅高中畢業，砲轟「國家之恥，用這樣貨色擔任勞動部長」。而過去有網路文章提及洪申翰因開刀休學又復學一事。《NOWnew今日新聞》記者向洪申翰求證，他證實，在大二那年眼睛開始有異常，直到大三時不得不去開刀，開刀後狀況時好時壞，影響當時唸書狀況幾度休學又復學，也因當時眼睛影響身心狀況，在休學滿2年後，考量到當時修完的課程已經取得同等學歷資格，接下來也可以去考研究所，因而決定肄業離開台大。洪申翰說，當時離開學校後就參與社會運動與幫助弱勢，後來眼睛好轉後就全心投入環境運動領域中，而家人都會建議去補上學歷，考個研究所，但自己是很抗拒「學歷至上」主義，若只是為了文憑補學歷，更是興趣缺缺。洪申翰說，自己沒有家世背景，從最基層運動參與、累積，這是自己一直以來關懷的出發點，無庸置疑確實沒有拿到台大的畢業證書，從社會某些觀點來看，學歷不好看，也不是一個菁英該有的學歷，但也形塑日後參與社會運動與公共參與，都會優先從基層、底層與弱勢的角度去思考。洪申翰表示，在參與社會運動過程中，遇到社經地位比較差的，反而會讓自己在菁英主義或學歷至上主義有更多的反省與批判。至於過去的同學，確實很會唸書、有很好的學歷，但大家仍舊有很好的互動，並不會覺得少了畢業證書就矮人一截，更不認為那紙學歷注定了什麼，也謝謝一路以來，在校內或出學校後，受到幫助或願意跟他合作，一起拚出重要的價值。洪申翰說，他很清楚知道，自己沒有擁有菁英該有的學歷，因此更需要加倍努力，而現在是勞動部長，工作就更明確，無論勞工學歷好壞，就是想辦法支持與保護，這就是他的工作。洪申翰也不諱言地說，從來不避諱講到學歷的事情，選舉公報指採大學畢業學歷，兩屆來都是空白，除非認為對某些學問有高度興趣與需求，那當然很願意去做學習，但若只是填補學歷的空白，「我心中很抗拒」。認為立委的經歷同樣是每天在學習、更廣泛的學習，一點都不覺得沒有一個學歷就是不專業。對於外界評論其學經歷，洪申翰都表示尊重，至於為何沒有主動澄清學歷的事情，他說道，「40歲的人一直去講20歲的事情，很沒意義」。