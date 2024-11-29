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美國總統當選人川普表示上任後將對墨西哥、加拿大和中國進口商品加徵關稅，引發全球恐慌。除了上述三國之外，美媒也針對美國十大進口國進行盤點，台灣也是十大進口國之一，因此也讓台灣政府感到憂心，試圖解決原先佈局問題。川普在自家社群平台Truth Social上發文放話，指出調高理由是流入美國的非法藥物芬太尼（Fentanyl）超過九成源於中國，但中國政府處理態度卻很消極，而加拿大和墨西哥非法移民則是這問題的禍首之一。川普啟動關稅戰是否影響台灣出口或經濟？主計長陳淑姿說坦言會有影響，但效應應該2026年才會顯現。墨西哥經濟部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）表示，川普未來若對墨西哥銷美產品課徵25%關稅，恐導致美國40萬人失業，造成經濟成長放緩，並傷害美國經濟及消費者。墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）則回擊，若川普對墨西哥銷美產品課徵25%關稅，墨西哥將祭出報復性關稅。她強調溝通才是最好解決問題的方式，並計畫致函川普，尋求與他通話討論這個問題。若墨西哥同樣祭出報復性關稅，將可能帶來何種影響？川普針對墨西哥調高關稅的消息一出，汽車產業相關類股全線下挫。就近供貨美國電動車大廠特斯拉的台灣特斯拉供應鏈同樣也被視為可能被衝擊的對象，然而，川普與特斯拉創辦人馬斯克關係甚篤，儘管馬斯克先前已對特斯拉在墨西哥件超級工廠一案踩剎車，但若調高關稅造成車輛成本提高，仍可能衝擊到產業鏈布局，在利益上形成衝突，因此實際執行狀況和細節仍有待觀察。此外，若從加拿大和墨西哥進口的原油關稅未被免除，反將推高美國消費者和煉油商的通膨情形，而兩個的原油也可能將流往亞洲，這對可能欲打擊中國的川普來說並不是好事。值得注意的是，當川普放話調高墨西哥關稅的消息出來後，台廠並未顯得太過驚慌，鴻海董事長劉揚偉甚至認為鴻海的影響會比競爭對手來得小，因鴻海的經營模式屬全球布局的代工模式。華爾街投資機構伯恩斯坦（Bernstein）分析師指出，川普調高關稅的做法將為美國汽車工業和底特律三大製造商帶來災難，這些製造商都從加拿大和墨西哥進口大量汽車。華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）高級研究員莫非警告，川普的關稅大刀「無差別」砍向各國，無視與華府關係親疏遠近，也不在乎經濟開發度不一，這種不分敵友的做法，將可能引爆一場跨越美、歐、亞洲的全面貿易戰。美國目前每天進口近400萬桶加拿大原油，高盛也發出警告，如果川普堅持對加拿大和墨西哥進口商品加徵關稅，美國消費者將面臨嚴重的後果。高盛全球大宗商品研究聯合主管史楚文 (Daan Struyven) 表示，川普調高關稅的情況下，仰賴加拿大石油的美國煉油商獲利將大減，消費者可能迎來更高的價格。Macquarie Capital 全球策略師許韋茲 (Viktor Shvets) 則提到，若調高關稅造成通膨，導致共和黨在下一次期中選舉慘敗，這並不是川普樂見的。歐洲央行總裁拉加德則敦促歐盟國家增加對美採購，避免引爆貿易戰危及全球經濟成長。美媒CNBC調查13家大型投資銀行及研究機構，結果顯示，多數專家預測離岸人民幣將在2025年底下探至7.51兌1美元，可能創下二十多年來新低，認定高額關稅政策將讓美元走強，與美國經貿關係密切的經濟體貨幣匯率將面臨貶值壓力。如同墨西哥總統所言，最好能與川普直接溝通，這也是許多經濟學者和市場投資機構分析師揣測川普不斷威脅的目的，川普目前還未上任，在上任前一個多月先放話，更多的目的在於讓這些準備被調高關稅的國家來與他談判，與他一直以來以美國利益至上的作法並沒有什麼出入。當川普調高關稅的消息不斷被放出，世界各國的市場研究和經濟學者都研判，關稅是川普與其它國家談判的籌碼，認為這更像是一種威脅，而非實質政策；這代表著，在未來一個多月內，川普期望的是這些國家能來向他主動談判並讓利給他。從川普這次競選過程的諸多手法來看，他已習慣先放大後收緊的喊話和策略，諸如揚言24小時內結束俄烏戰爭，但隨後在當選後仍與烏克蘭總統澤倫斯基通話緩頰，而在通話後又再度以極限施壓方式催逼烏克蘭，可看到川普的來回和搖擺的戰略運用，若與川普利益一致，或許並不會有太大衝擊，但若與他利益衝突，仍可能遭受極大波及，這也將是台灣從現在開始將不斷去做變化和調整的考驗。