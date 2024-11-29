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▲前台北市議員林穎孟（圖／翻攝林穎孟臉書）

▲前台北市議員黃郁芬。（圖／翻攝自黃郁芬臉書）

▲台北市議員林亮君。（圖／記者陳明安攝影）

有「甜心議員」的前無黨籍台北市議員林穎孟，涉詐領助理費，今（29）日遭重判，過去北市「時力3姝」也因此再被提起；前台北市議員黃郁芬3月被法院認證偷吃，判小王賠付黃的前夫40萬元，2人皆未能連任，如今3姝中，只剩林亮君仍安在，成功連任台北市議員。林穎孟2019 年9月28日起資遣楊姓助理，為了免除支付資遣費用，2019年10月仍登載楊姓助理為公費助理，直到同年11月間，才辦理楊姓助理停聘，共詐領公費助理補助費等，共計新台幣3萬5563元。林穎孟當選議員後，與當時的男友、辦公室助理葉曜彰謀劃將公司新聘雇員，充作議員公費助理，領取薪資，並扣抵林穎孟應由個人支出的議員臉書等，社群媒體影像製作費、文宣設計費等，總計詐領23萬1656元。台北地院今（29）日依貪污治罪條例利用職務詐取財物罪，判處林穎孟3年8月徒刑，褫奪公權2年；圖利罪判刑5年8月，褫奪公權3年，全案可上訴34歲的黃郁芬2022年與當時交往5年、曾任前立委林昶佐幕僚的符姓男子結婚，黃郁芬也坦言自己是先有後婚，9月生下女兒，但12月黃郁芬就與謝姓助理搞曖昧，丈夫發現後向謝男提告求償，北院審理判處謝男應賠40萬元，隔年兩人離婚。林亮君是時力3姝中唯一連任成功的議員，曾與現任民進黨發言人吳崢交往，至今仍活躍於政壇。