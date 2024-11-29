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▲屏東雙喜，2023「四重溪溫泉季」「金鑰獎」獲活動卓越獎殊榮。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣政府主辦的「2023屏東四重溪溫泉季」與「2023屏東金鑰獎友善旅宿選拔活動」，在第十一屆台灣活動卓越獎中分別榮獲「銅質獎」與「佳作」殊榮。縣府表示，這些活動充分展現屏東在地特色，塑造出獨一無二的城市品牌形象，並以公共服務為媒介，成功將屏東推向全國乃至國際的舞台。縣長周春米指出，四重溪溫泉是全台最南的溫泉區，曾在日治時代與北投、陽明山、關仔嶺並列為「台灣四大名泉」。四重溪溫泉一度沒落，縣府近年投入數億元，以日式風格重建溫泉公園。今年的溫泉季以「出湯」為品牌定位，象徵熱帶落山風中的「出湯之泉」，將湯泉的流動力結合落山風的吹拂力量，串連溫泉村的歷史人文故事，打造溫泉文化之旅。周春米表示，縣府於去年推出「屏東金鑰獎」，旨在提升屏東旅宿業的整體營運品質，並創造多元住宿服務，建立屏東優質旅宿品牌。該獎項分為寵物友善、高齡友善、環境友善、在地友善四大類別，選出代表性旅宿業者，讓來屏東的旅客擁有更多住宿選擇。此外，「2024屏東四重溪溫泉季」已於即日起登場，活動將持續至明年3月2日。今年活動規劃四大主軸，包括「光藝術設置」、「溫泉市集」、「溫泉路跑」及「郵輪巴士」。其中，溫泉市集將於春節期間登場，為旅客增添年節購物與旅遊的樂趣。