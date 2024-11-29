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▲29日上午，台中台74線發生2起車禍，方姓男子駕駛自小客車，超車時不慎自撞護欄，波及旁邊的一台砂石車。（圖／翻攝畫面）

▲29日上午，台中台74線發生2起車禍，大貨車變換車道時，與中線車道砂石車發生碰撞，砂石車波及內側車道自小客車，整台車被擠壓撞上護欄。（圖／翻攝畫面）

29日上午11時許，台中市西屯區台74線10.8公里處，發生一起重大車禍，52歲方姓男子駕駛自小客車，外切要超車時不慎自撞護欄，左車車體嚴重凹陷；波及旁邊的一台砂石車，事故導致其中1線道封閉、車流一度嚴重回堵，方男因多處受傷，緊急送往中港澄清醫院救治，將抽血釐清有無酒駕，詳細肇因還需進一步釐清中。據了解，當時方男駕駛的小客車，位於64歲劉姓男子駕駛的砂石車後方同車道，方男後來右偏超車不久，直接撞上匝道護欄，再撞上左側砂石車。方男因重傷送醫搶救，砂石車劉姓駕駛未受傷，排除事故障礙期間封閉全線車道，約1小時之後排除。而同一路段，台74線25.1公里處也發生車禍事故，42歲巫姓男子駕駛大貨車，從太原匝道上台74線，於變換車道時，與中線車道、47歲詹姓男子駕駛的砂石車發生碰撞，砂石車遭撞擊偏移，波及內側車道、55歲陳姓男子駕駛的自小客車，整台車被擠壓撞上護欄，警方指出，巫男、詹男、陳男等3人均無酒駕，詳細肇責調查釐清中。