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▲黃連煜（左起）、金城武、陳昇年輕時在錄音室留影，3人認識超過30年。（圖／豆瓣網）

▲金城武即使近年不再接戲，雕像般深邃的五官、180公分高䠷身材及憂鬱氣質，依舊是橫跨兩個世紀的「帥哥」代名詞，行事作風低調的他，近年已鮮少出現螢光幕前。（圖／豆瓣網）

▲金城武是不折不扣的音樂人、創作歌手，曾經在港片《初纏戀後的2人世界》展現吉他Solo功力。（圖／初纏戀後的2人世界劇照）

亞洲影壇巨星金城武入行35年，演過《人魚傳說》、《重慶森林》、《心動》、《投名狀》、《赤壁》、《擺渡人》等知名電影，他殺青許久的港片《風林火山》終於定檔明年上映。或許不少人知悉金城武是歌手出身，但你知道他的音樂靈感、創作能量非常豐沛嗎？不但曾經發表多首自創曲、替梁詠琪、陳昇寫歌，最為人熟知的經典K歌〈路口〉還被「文青女神」安溥翻唱。1989年，金城武因為想買機車而接拍廣告，踏入演藝圈第2年與劉若英到陳昇的錄音室工作，一開始只是倒茶水、列印文件、送資料、洗廁所和跑腿買檳榔的助理，之後跟著陳昇、後來的金曲客語歌王黃連煜學音樂製作，「封麥」前發行過9張專輯，2張精選輯，從國語歌唱到台語、英文、日語和粵語，其中不乏自己填詞譜曲的作品，如〈一零八響鐘聲〉、〈Be My Girl〉、〈偷偷的醉〉、〈多苦都願意〉、〈快樂些〉、〈好朋友〉、〈失約〉等。成為陳昇的徒弟後，金城武的音樂作品深受恩師影響，即便之後轉往戲劇圈發展，他依舊沒有放棄鍾愛的音樂，90年末曾經帶著Demo帶上門向資深演員伊正自薦作品，但不受唱片公司青睞，最終沒有使用，還讓伊正對金城武感到些許抱歉，不過好友梁詠琪2001年的第六張國語專輯《Amour》裡，便收錄金城武作曲、林夕填詞的〈聊天〉。除了陳昇的經典代表作〈路口〉，金城武的自創曲幾乎沒有大紅，傳唱度低，本人1996年接受張小燕專訪時自爆，同事都勸他不要當歌手，「只有阿煜跟昇哥，支持我做這個東西，然後公司就說，『可不可以不要叫他寫歌』。」不過金城武在2005年上映的歌舞片《如果·愛》再開金口，與女主角周迅合唱的插曲〈十字街頭〉拿下第43屆金馬獎最佳原創電影歌曲，也算是對男神歌喉、音樂事業另一種形式的肯定。