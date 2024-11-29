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▲樂天桃猿後援投手陳鴻文不在60人名單內。（圖／記者葉政勳攝）

中華職棒（CPBL）6支球團近日公布2024年度契約保留球員名單，各隊保留人數與未保留球員名單揭示了各球隊的調整方向。樂天桃猿保留59人、味全龍57人、台鋼雄鷹58人，而中信兄弟、統一7-ELEVEn獅及富邦悍將均達到保留名單上限60人。另外，中信兄弟共15位選手未列入名單內，也是6隊最多。中信兄弟：廖乙忠、陳志杰、江忠城、彭識穎、李吳永勤、阮裕智、林丞軒、劉志宏、陳家駒、黃鈞聲、潘志芳和周思齊，以及自由球員陳子豪與詹子賢。統一7-ELEVEn獅：陳韻文（自由球員）、潘威倫、古林睿煬（旅外自由球員）、宋文華、施冠宇、高國慶、林益全、唐肇廷。樂天桃猿：陳鴻文、葉家淇、邱緯綸、張梓軒、許禹壕、楊家勝和藍震威​，以及自由球員朱育賢。味全龍：森榮鴻、廖任磊、劉昱言、莊玉彬、藍翊誠、許元泰、吳秉恩、劉家愷、魏全、吳睿勝、石翔宇、林子宸、邱辰、陳品捷​。富邦悍將：范柏絜、陳韋霖、楊強森、爾曼羅索普、江國謙、陳冠勳、蘇煒智、楊皓然、蔣智賢、黃兆維、賴柏均，以及外野手戴云真、張宥鈞。台鋼雄鷹：蕭柏頤、陳翊瑄、翁瑋均、王溢正、張竣凱、賴鴻誠、鄧佳安、邱邦、馬許晧、曾宸佐。