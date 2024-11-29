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泰國首都曼谷北方城市華富里府（Lopburi）被稱為「猴城」，以猴子眾多聞名，每年都會舉辦「猴子節」犒賞猴子並作為觀光旅遊盛典。然而疫情期間猴子數量暴增，毀壞人類的房屋、搶食物和霸佔街道，導致人類無法生存，當局陸續捕了逾2000隻猴子，由於恰逢猴子節，政府依然為「坐牢中」的猴子準備大餐。本月24日泰國一年一度的猴子節，從1989年舉行至今，歷史相當悠久，居民會在這天準備大餐招待猴子，同時吸引觀光客前來旅遊。不過近年來猴子數量暴增，猴患問題導致當地許多商家倒閉、企業搬遷、投資停滯，而有些當地人逃離家鄉，或是在家中設置路障防止猴子的狂暴攻擊，多達3500隻的猴子大軍已佔領整座城鎮，引發生活和安全問題。泰國當局在2024年捕獲2,000多隻住在城市的猴子，以控制猴子數量 ，以及避免古城被猴子佔領破壞的情況。如今這些猴子被安置在收容所，並健康地成長，當局也幫牠們進行絕育手術。今年猴子節Kitwatananusont組織為猴子提供水果、蔬菜、甜點吃到飽，以慶祝節慶到來，只見影片中的猴子們紛紛跳上桌，爭先恐後地吃東西，一旁則有十幾個相機在拍攝，「萬猴湧動」的場景相當震撼。