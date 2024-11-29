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▲屏東縣政府以「屏東美食國」為主題打造了南國風情滿溢的展館。（圖／記者陳美嘉攝，2024.11.29）

▲屏縣府特別邀請縣內觀光業者以及旅遊業者等，一同展現屏東多樣美食、多元人文以及旅遊魅力。（圖／記者陳美嘉攝，2024.11.29）

高雄市旅行公會冬季國際旅展於今（29）日起至12月2日在高雄展覽館熱鬧登場。屏東縣政府以「屏東美食國」為主題打造了南國風情滿溢的展館，並主推冬季旅遊，推薦四重溪溫泉季、屏東聖誕節、斜坡上的藝術節等多項活動。屏縣府特別邀請縣內觀光業者以及旅遊業者如南島遊跡、探索拉美、仁鵬遊湖、大福航運等，還有得獎巧克力品牌御巧可可、南國紅逗、大花玫瑰休閒農場、樸作良食等，一同展現屏東多樣美食、多元人文以及旅遊魅力。屏東館今年還推出滿額好禮大放送活動，參觀民眾單日消費滿399 元、699 元及1,200 元即可參加抽獎並獲得精美好禮。11/30當天更邀請「屏東金鑰獎」得獎業者現場推廣，並抽出住宿券；12/1特別邀請「娜麓灣樂舞劇團」到現場帶來精彩的原民音樂及舞蹈表演。屏縣府指出，屏東冬季活動精彩不斷，「屏東四重溪溫泉季」即日起至2025年3月2日止，結合創意燈飾、音樂與光影藝術，讓溫泉鄉注入全新風貌，活動包含溫泉市集、路跑賽與郵輪巴士等，邀請全國民眾於冷冷的天來到四重溪泡溫泉，尤其水質無色無味之外，還素有「美人湯」之稱。「2024 屏東聖誕節」在屏東公園以「歐風童話」主題的聖誕燈飾，一路綿延到屏東火車站及周邊道路，營造魔幻般的童話氛圍。此外，還有「2024斜坡上的藝術節」、「落山風藝術季」，喜歡運動及迎曙光的朋友，千萬不能錯過1月1日元旦舉辦的「2025風域曙光路跑活動」。相關活動訊息請上「屏東旅遊網」、「屏東GO 好玩」與「屏東GO 交通」臉書、IG 及Threads查詢，並歡迎下載「屏東GO 好玩」、「屏東ㄟ公車」APP 掌握第一手活動訊息。