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▲林氏璧節目中透露自己看過東京物件，但覺得漲無可漲就放棄了。

台灣央行打房力道強、日幣貶值貶到幾十年新低，所以現在又興起赴日買房熱！只是未來日本房價怎麼走？也成了討論的焦點。日本房產達人黃逸群，在NOWnews節目《NOW生活攻略》表示：「日本現在也走向通膨，他認為日本未來幾年的房價還是往上走，只是想下手買房，要挑對區域，日本不是每一區都能買。」《NOW生活攻略》主持人林氏璧，也分享了自己赴日看房的心得，林氏璧表示：「我要說個悲傷的故事，其實當年我有看西新宿一個建案，當初看的時候，覺得已經是高點了，漲無可漲，但是根據業者說法，同一棟樓2015年成交金額1100萬台幣，但到2024年成交金額1800萬台幣。」林氏璧等於跟七百萬元台幣擦身而過。黃逸群也分析，曾經有朋友花日圓300萬買二房，等於花台幣60萬，就能在日本當房東，聽起來很吸引人，但買了之後才是問題，因為你的房屋可能沒人要租？沒人要買？而且維持的成本也要考量！日本房產達人李奇嶽：「你要繳稅、還要交月租金5%的物業管理費、有很多的成本，而且日本人工費用高、所以房屋修繕相當貴，舉例來說：我在日本請水電師父，修一個水龍頭要五萬日圓、等於台幣一萬一千多，但材料費才二千元，所以常常修個東西，一個月的租金就沒了。」▲房產專家李奇嶽(左)、黃逸群(右)在節目中分享近年日本房地產的狀況。現在到底適不適合赴日買房？房價預估怎麼走？黃逸群表示：「熊本兩年漲了三成的地價、東京很多地方也再漲，雖然不像台灣漲的這麼多，但是估計日本整體的房價，還是會上揚，但是要買對地方，東京23區不是每區都能買，建議就是選核心五區、六區，也就是JR山手線貫穿的地區。」只是為什麼許多名人赴日買房，結果賺了房租，賠了匯率，到底應該要如果避開匯損風險？李奇嶽表示：「我自己2009年就到日本買房，但當年的匯率跟現在差了整整一倍，但是如果懂得使用貸款工具、借日幣還日幣，就可以規避匯率風險。」但是台灣人在日本貸款有什麼樣的條件？要注意什麼？《NOW生活攻略》有更多日本置產的訊息。《NOW生活攻略》每周五晚間8:00準時更新，為大家帶來旅遊、理財、健康的最新消息！