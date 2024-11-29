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台中市政府推動「數位台中」有成，今(29)日獲得全國性雙大獎，首次榮獲數位發展部「ODF推動典範獎」，為六都唯一獲獎機關；同時，數位局以「台中市開放圖資與應用永續生態系」榮獲台灣雲端物聯網產業協會「2024雲端物聯網創新獎」優良應用獎，由台中市數位治理局副局長黃惠敏及系統科代理科長廖元熙代表受獎，展現台中在圖資開放應用及政府數位文件保存、流通方面的卓越成就。數位局長林谷隆表示，數位局致力於將台中市政府的資料、圖資透過資料開放平臺，提供給社會各界使用與學術研究，成效獲得各界肯定，於112年行政院開放資料評比，台中市政府勇奪「金質獎」與「人氣獎」雙料獎項，113年再度取得內政部TGOS流通服務獎的殊榮。本次獲得數位發展部「ODF推動典範獎」，台中市在全國各地方政府中脫穎而出，亦為六都唯一獲獎機關。林谷隆說，中央為鼓勵公務機關使用開放文件格式（Open Document Format，簡稱ODF），設立「ODF推動典範獎」激勵各級地方政府使用ODF文件提供服務，台中市政府接軌「數位平權」國際趨勢，配合中央推動文件標準格式，台中致力在市府內部公務使用或市府對外提供民眾的電子文件，以「ODF」文件格式進行開放，以促進文件流通使用、長期保存，強化資料標準化及開放性，落實民眾數位主權。林谷隆也說，台中市政府同時獲得2024雲端物聯網創新獎，是該獎項自2016年舉辦以來，首次有地方政府資訊機關獲獎，數位局持續整合市府各機關圖資，建置大台中圖資雲，結合了衛星影像、Google圖資、內政部及農業部圖資等多項資源，有效提升市府資料整合運用的效率，並促進資料一致性，並積極發展地理圖資，推行多項創新應用，如Red Bull Showrun台中國際賽車展演的優惠地圖，以及疫情期間台中市提供市民查閱的口罩地圖及確診足跡地圖等。數位局副局長黃惠敏表示，台中在開放圖資應用與數位文件標準化方面的努力，不僅肯定過去成就，也為未來數位轉型打下基礎。市府將持續強化圖資開放、數位資源分享再利用，推動跨領域合作與數位科技結合，往智慧、永續的城市堅定邁進。