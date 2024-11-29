我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大陸冷氣團影響，氣象署針對中部以北、宜蘭共9縣市發布「低溫特報」。（圖／中央氣象署）

「大陸冷氣團」持續影響台灣，，明（30）日清晨還會有一波極端低溫出現，明天上午冷氣團才會減弱，週日、下週一（12/1至12/2）慢慢回溫。⚠️29日晚上至30日上午新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、宜蘭縣中央氣象署預報員趙竑提醒，明天上午冷氣團減弱，氣溫逐漸回升、水氣偏少，各地大多晴朗穩定，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。週日（12/1）、下週一白天高溫持續回升，