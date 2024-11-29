「大陸冷氣團」持續影響台灣，中央氣象署今（29）日下午發布最新「低溫特報」，中部以北、宜蘭等9縣市要留意10度以下低溫，氣溫入夜迅速下滑，明（30）日清晨還會有一波極端低溫出現，明天上午冷氣團才會減弱，週日、下週一（12/1至12/2）慢慢回溫。
⚠️低溫特報
📍影響時間：29日晚上至30日上午
🟡黃色燈號：新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、宜蘭縣
中央氣象署預報員趙竑提醒，今晚開始到明天清晨，輻射冷卻還會持續造成低溫，氣溫入夜快速下降，中部以北將出現10至12度低溫，局部地區低於10度。
明天上午冷氣團減弱，氣溫逐漸回升、水氣偏少，各地大多晴朗穩定，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。週日（12/1）、下週一白天高溫持續回升，北部及東北部14至24度，中部14至26度，南部17至27度，東部17至24度，東南部18至26度，可以發現日夜溫差都有10度左右。
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📍影響時間：29日晚上至30日上午
🟡黃色燈號：新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、宜蘭縣
中央氣象署預報員趙竑提醒，今晚開始到明天清晨，輻射冷卻還會持續造成低溫，氣溫入夜快速下降，中部以北將出現10至12度低溫，局部地區低於10度。
明天上午冷氣團減弱，氣溫逐漸回升、水氣偏少，各地大多晴朗穩定，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。週日（12/1）、下週一白天高溫持續回升，北部及東北部14至24度，中部14至26度，南部17至27度，東部17至24度，東南部18至26度，可以發現日夜溫差都有10度左右。