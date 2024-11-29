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▲北捷在面對電費調漲、薪資及基本工資調漲各方沉重壓力之下，114年恐首度出現虧損，造成未來財務缺口，長遠來看對捷運系統安全及服務品質造成影響。（圖／翻攝自台北捷運臉書）

▲考量調漲捷運票價影響所有乘客，其層面較大，且公車票價並未調整，因此北捷決定不會調整捷運票價，而是將常客優惠方案略作調整。（圖／記者徐銘穗攝）

台北捷運公司11月29日上午召開董事會，在面對電費調漲、薪資及基本工資調漲各方沉重壓力之下，北捷114年恐首度出現虧損，造成未來財務缺口。但為苦民所苦，北捷決議不調整捷運票價，，將影響層面降至最低，預估有30萬名旅客受到程度不同的影響；至於1200定期票票價則不受影響。北捷後續將陳報市府後，預計明年（2025）上半年公告實施。北捷表示，儘管運輸本業長年虧損，北捷仍積極發展附屬事業，增加業外收入挹注運輸本業，但是面對未來30年須提撥總額約1300餘億元捷運系統重置基金，每年需繳交約40至50億餘元；加上疫情期間緩繳捷運系統租金尚有約50億元待補回，捷運運輸本業面臨的財務負擔，日趨嚴峻。北捷指出，自85年台北捷運通車以來，綜合消費物價指數已成長34%；運輸及倉儲業薪資亦成長51.2%。雖然政府明訂「大眾捷運系統運價率計算公式」，由營運業者定期檢討將營運成本納入計算運價率，然而運價率卻始終未與票價連動，台北捷運票價自通車以來始終未曾調漲。北捷提到，面臨軌道經營的困境，並非只有台北捷運，為求企業永續，台鐵於113年8月20日起，取消全面電子票證9折優惠，改採「常客優惠」及「電子定期票證」等新方案；桃園捷運自114年1月2日起，全線票價10元優惠恢復原價，非機場端往返票價仍提供5元優惠；高雄捷運則自113年11月起，取消全面電子票證85折優惠，均先透過調整行銷優惠方式，減低本業虧損情形。考量調漲捷運票價影響所有乘客，其層面較大，且公車票價並未調整，；北捷表示，即便面臨營運虧損，北捷仍是苦民所苦，不得已選擇最小衝擊的方式，，後續陳報市府後擇期實施。北捷初步預估，以通勤族每趟車資20元，每月搭乘50次計算，原本每月回饋金250元，調整後150元，相當於每趟回饋金略減2元；而每月支出超過1200元者將移轉使用1200定期票，在30天內不限搭乘基北北桃轄內公共運輸工具。現在1200定期票整合四市轄內公共運輸業者，包含台鐵、國道客運、市區公車、捷運、輕軌以及YouBike，北捷鼓勵民眾多多使用定期票，除符合整體大眾運輸政策，亦可將通勤成本影響減至最少。