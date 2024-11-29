智慧型手機基本上現在是人手一支，以台灣來說，最多人使用的手機品牌就是iPhone，不過也有許多人因為用不習慣iOS系統，或者對蘋果品牌沒有憧憬，因此還是喜歡使用安卓陣營的手機，那麼現在最受到台灣人喜愛的安卓手機是哪一支呢？答案就是三星Galaxy A55系列機，一支在通路免1萬，深受廣大用戶的喜愛！
根據研調機構GFK「10月手機銷量數據」顯示，可以發現在安卓機的排行榜，賣得最好的不是那些高檔的旗艦機，這點與iPhone的排行就有明顯的不同，使用安卓手機的民眾，更注重的是以價格、CP值為購買趨勢，尋求便宜又有不錯功能的手機！
那麼安卓手機現在最強是哪支呢？根據排行榜顯示，是由三星的「Galaxy A55 8GB/256GB」奪下，第二名也是三星的「Galaxy A15 4GB/128GB」，第三名為「OPPO A3 Pro 6GB/128GB」，前三名的安卓陣營手機除了冠軍通路價逼近萬元，其餘兩支通路價完全不用五千，和iPhone動輒2萬7千元起跳，真的有所差距！
安卓手機的CP值搶攻小資族市場！前十名手機超多免萬元
相較於蘋果推出的iPhone系列，三星的策略就是中階機加上旗艦機的並行，有中階機規格的Galaxy A55，也有高價的旗艦機Galaxy S24+、S24 Ultra等等，以台灣目前來看，安卓陣營的手機三星還是佔有優勢，其次則為OPPO以及紅米是受到民眾喜愛的3C品牌。
《NOWnews》記者也實際查看目前冠軍的通路價格，以冠軍三星「Galaxy A55」來看，官方價格是15590元，不過通路「燦坤」、「各大通訊行」的價格已經降至9980元，一支不用萬元；另外在排行榜中前十名，有許多手機更是五千元都不用，包括亞軍三星Galaxy A15、季軍OPPO A3 Pro、第五名的OPPO A3x、第六名的紅米的13C等。
三星Galaxy A55免萬元賣到嚇嚇叫！特色、產品規格一次看
而這支安卓陣營冠軍手機「三星Galaxy A55」是什麼來歷？手機螢幕大小為6.6吋，處理器搭載的是「Exynos 1480」，使用的是4nm極紫外光刻工藝製造，相機畫素高達5000萬畫素，內置鏡頭也有3200萬畫素，電池有5000mAh的超大容量，這個數據可是完全超越iPhone 16系列規格，甚至連iPhone 15 Pro都追不上，手機一共分為8GB RAM、256GB ROM兩種版本，官網定價15590元，通路價約9980元。
相傳這款機型的最新款「Galaxy A56」也即將在明年要問世，根據外媒報導，爆料客OnLeaks表示，Galaxy A56將獲得與旗艦款S24 Ultra同級的45W有線快充，是中階Galaxy A系列有史以來最快，晶片也將升級為「Exynos 1580」，三星很可能在明年3月發表新機，屆時如果想換手機的民眾且預算有限的話，不妨也能參考看看哦！
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那麼安卓手機現在最強是哪支呢？根據排行榜顯示，是由三星的「Galaxy A55 8GB/256GB」奪下，第二名也是三星的「Galaxy A15 4GB/128GB」，第三名為「OPPO A3 Pro 6GB/128GB」，前三名的安卓陣營手機除了冠軍通路價逼近萬元，其餘兩支通路價完全不用五千，和iPhone動輒2萬7千元起跳，真的有所差距！
安卓手機的CP值搶攻小資族市場！前十名手機超多免萬元
相較於蘋果推出的iPhone系列，三星的策略就是中階機加上旗艦機的並行，有中階機規格的Galaxy A55，也有高價的旗艦機Galaxy S24+、S24 Ultra等等，以台灣目前來看，安卓陣營的手機三星還是佔有優勢，其次則為OPPO以及紅米是受到民眾喜愛的3C品牌。
《NOWnews》記者也實際查看目前冠軍的通路價格，以冠軍三星「Galaxy A55」來看，官方價格是15590元，不過通路「燦坤」、「各大通訊行」的價格已經降至9980元，一支不用萬元；另外在排行榜中前十名，有許多手機更是五千元都不用，包括亞軍三星Galaxy A15、季軍OPPO A3 Pro、第五名的OPPO A3x、第六名的紅米的13C等。
三星Galaxy A55免萬元賣到嚇嚇叫！特色、產品規格一次看
而這支安卓陣營冠軍手機「三星Galaxy A55」是什麼來歷？手機螢幕大小為6.6吋，處理器搭載的是「Exynos 1480」，使用的是4nm極紫外光刻工藝製造，相機畫素高達5000萬畫素，內置鏡頭也有3200萬畫素，電池有5000mAh的超大容量，這個數據可是完全超越iPhone 16系列規格，甚至連iPhone 15 Pro都追不上，手機一共分為8GB RAM、256GB ROM兩種版本，官網定價15590元，通路價約9980元。
相傳這款機型的最新款「Galaxy A56」也即將在明年要問世，根據外媒報導，爆料客OnLeaks表示，Galaxy A56將獲得與旗艦款S24 Ultra同級的45W有線快充，是中階Galaxy A系列有史以來最快，晶片也將升級為「Exynos 1580」，三星很可能在明年3月發表新機，屆時如果想換手機的民眾且預算有限的話，不妨也能參考看看哦！