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▲根據研調機構GFK「10月手機銷量數據」顯示，可以發現安卓陣營的手機都是主打便宜、功能不錯的機型賣最好，而不是旗艦機。（圖／Pexels）

▲真的沒有誇張！安卓手機系列銷售冠軍「三星Galaxy A55」，在通路價只要9980元，成為10月賣最好的安卓手機機型。（圖/燦坤官網）

▲三星是台灣人最愛的安卓手機品牌，目前賣最好的是中階款手機「Galaxy A55」，一支通路價免萬元，外型超亮眼不少人都被吸引。（圖/三星官網）

智慧型手機基本上現在是人手一支，以台灣來說，最多人使用的手機品牌就是iPhone，不過也有許多人因為用不習慣iOS系統，或者對蘋果品牌沒有憧憬，因此還是喜歡使用安卓陣營的手機，根據研調機構GFK「10月手機銷量數據」顯示，，使用安卓手機的民眾，，和iPhone動輒2萬7千元起跳，真的有所差距！相較於蘋果推出的iPhone系列，三星的策略就是中階機加上旗艦機的並行，有中階機規格的Galaxy A55，也有高價的旗艦機Galaxy S24+、S24 Ultra等等，《NOWnews》記者也實際查看目前冠軍的通路價格，；另外在排行榜中前十名，而這支安卓陣營冠軍手機「三星Galaxy A55」是什麼來歷？，這個數據可是完全超越iPhone 16系列規格，甚至連iPhone 15 Pro都追不上，相傳這款機型的最新款「Galaxy A56」也即將在明年要問世，根據外媒報導，爆料客OnLeaks表示，，屆時如果想換手機的民眾且預算有限的話，不妨也能參考看看哦！