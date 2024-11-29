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《美聯社》和《路透社》等媒體先後披露，拜登政府趕在政權交接前，除了加快向烏克蘭交付軍火彈藥的速度，也敦促基輔當局將徵兵年齡由現行的25歲下調至18歲，以擴大部隊人力。對此，烏克蘭外交部發言人提希伊（Heorhii Tykhyi）回應表示，當務之急是加快軍援速度來武裝已經動員起來的人力，顯示烏克蘭目前無意修改徵兵年齡。綜合外媒報導，白宮雖未正面證實敦促基輔將徵兵年齡下調至18歲的報導，但白宮國安會發言人塞維特（Sean Savett）表示，人力是烏克蘭目前「最迫切的需求」，認為烏克蘭應採取適當步驟增加部隊人力補充，塞維特指出，若烏軍規模擴大，「我們也準備好加強培訓能力」。對此，烏克蘭總統顧問利特文（Dmytro Lytvyn）率先回應，稱「不能指望烏克蘭用前線男子的青春去彌補補給延誤，軍援猶豫不決的情況」，認為在承諾的軍援未能按時交付的情況下，降低動員年齡沒有意義。而烏克蘭外交部發言人提希伊的說詞也呼應了利特文的看法，認為當務之急是軍援加快到位，妥善武裝現有的部隊。烏克蘭今年4月才宣布將徵兵年齡由27歲降低到25歲，若要再從25歲大幅降低到18歲，恐會掀起不小反彈。俄烏戰爭持續，俄羅斯部隊目前在前線加速推進，對烏克蘭構成重大壓力，而隨著時節步入寒冬，俄羅斯針對烏克蘭能源基礎設施發動了大規模攻擊，導致多地斷電，如何維持電力正常供應也成為烏克蘭當局的艱鉅挑戰。