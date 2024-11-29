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衛福部疾病管制署今（29）日公布今（2024）年第6例本土麻疹病例，為北部30多歲男性，沒有出國旅遊史，11/13起出現發燒、疲倦等症狀，三度就醫後確診，初步匡列接觸者102人，可能感染來源調查中，本案預計監測到12/12。疾管署表示，該個案為30多歲男性，11/13、11/15因出現發燒、疲倦、噁心、關節痛等症狀到診所及醫院急診就醫，後續出現咳嗽且仍有發燒，於11/20出現紅疹及結膜炎等症狀，11/23因症狀未改善再到醫院就醫，經過醫院通報後檢驗確診。疾管署表示，我國今年累計13例麻疹病例，年齡介於20歲到40多歲，6例本土病例，其中包含2例群聚，另有7例為境外移入病例，其中2例感染國家為馬來西亞，另2例為航空器群聚感染，其他3例分別是泰國、柬埔寨及越南。今年本土及境外移入病例數高於2020年到2023年同期的0到2例，均為5年同期最高。疾管署提醒，麻疹屬於高傳染性疾病，出疹前4天均具有傳染力，請醫師提高警覺，在病人就醫時，若發現麻疹疑似個案，應儘速通報且無須等待檢驗結果即送驗檢體，以利及時採取防治措施，且勿待自行檢驗結果陽性再行通報，以避免延誤防治時效。民眾若有發燒、鼻炎、結膜炎、紅疹等症狀，則是應儘速就醫，主動告知醫師相關旅遊及接觸史。疾管署表示，接種麻疹相關疫苗後，可能在20到30歲有免疫力衰退至2到3成情況，但因國內疫苗涵蓋率高，也沒有本土社區流行，因此評估整體風險較低，不會建議民眾都要補接種。不過醫院醫護人員、空服員等職場暴露風險較高，建議自費補接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR疫苗）。