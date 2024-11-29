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台灣隊在世界12強棒球錦標賽奪下冠軍，全台瘋棒球！今天的U12亞洲少棒錦標賽的台韓大戰，台灣小將一路領先。開議中的台中市議會情緒沸騰，民眾黨市議員江和樹要大家跨海加油，國民黨市長盧秀燕秒回「同仁私下告訴我已經是5比1」。得知拿下冠軍那刻，全場列席官員開心鼓掌！三黨一致有共識，民進黨議員曾威也承認「我剛剛忍不住當了低頭族」。台中市議會定期會今（29）日是市政總質詢第一天，上午藍綠議員接續上場，砲聲隆隆；下午民進黨議員謝志忠、黃守達、曾威、林德宇質詢時間，恰好是U12亞洲少棒錦標賽冠軍賽開場時刻。由於總質詢時間很長，下午時段往往令人昏昏欲睡，排在3點半質詢的民眾黨議員江和樹，一開始就說「現在很緊張」，忍不住報告最新戰況，指目前台韓大戰正進行到5局上半5比1。此時全場列席的官員們主動拍手，市長盧秀燕答詢時表示，「剛剛同仁私下告訴我，目前是5比1」。江和樹提醒，中華小將有3位是台中的孩子，分別就讀自由國小、忠孝國小，盧秀燕興奮的說「我很有信心會得冠軍、將會繼12強棒球賽之後喜上加喜，市府也會比照獎勵」。江和樹預言「這場應該在我質詢結束前就贏了」，此時準備離開議事堂的民進黨市議員曾威，也說了句「真的好緊張！我剛剛在聯合質詢的空檔，也忍不住當起低頭族」。江和樹接著繼續質詢職責霸凌、中火空污等議題，3點52分突然說「我們真的贏了！」聽到他報喜，全場再度歡欣鼓掌，議場內藍綠白難得同仇敵愾、一致達成共識。