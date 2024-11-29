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前總統馬英九邀請包含中國桌球名將馬龍在內的陸生團，抵台進行訪問，正是總統賴清德出訪前夕，而中國擴大對台挑釁，昨（28）日上午6時至今（29）日上午6時，國軍偵獲中國軍機部分架次，配合中艦執行「聯合戰備警巡」；對此，民進黨立委沈伯洋今日表示，中共一方面假意釋出善意，卻又威脅我國元首出訪，一切都是為了實施「留島不留人」的手段。沈伯洋質疑，我國的元首要出訪，為何中國要用任何的威脅方式去阻止這件事情？這是一個再正常不過的國與國之間的交流，且馬辦最近帶了不少共產黨跟共青團的人來台交流，此時不是更要釋出善意嗎？但中共卻在交流的第1天，出動13架中機、7艘船艦、還有2個氣球，第2天出動19架，比以往還要來得更多。沈伯洋表示，中共一方面假意釋出善意，但真正的目的不但是要威脅我國的元首出訪，更是在刺探美國政府的底線，「是一個非常不可取的行為。」沈伯洋指出，統戰的顧名思義叫做統一戰線，是在聯合次要敵人打擊主要敵人，完全是從前中國領導人毛澤東時代一直到現在，最主要對任何國家，或者針對任何內部敵人所運用的策略。沈伯洋認為，對中國來講，沒有叫做民間的交流，所有的一個交流與利用，都是他們統戰行為的一部分；在中國，軍事是政治的延伸，軍事、政治與統戰活動密不可分，統戰更是軍事的前哨戰。沈伯洋呼籲，大家不要被馬辦的言語所混淆，對台灣而言，所有中國的一些手段，都是他們最後要實施血洗台灣，留島不留人所要使用的手段。