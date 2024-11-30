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▲下週一前受到輻射冷卻影響，早灣氣溫偏低，日夜溫差可達10度。（圖／中央氣象署）

▲下週二過後水氣增加，基隆北海岸、大臺北、東半部地區及北部山區將會出現雨勢。（圖／中央氣象署）

今（30）日受冷氣團和「輻射冷卻」影響，清晨氣溫依舊較低，北台灣不少地區出現10度或以下的低溫，中央氣象署預報員葉致均指出，，下週一（12/2）下午雨勢再起。葉致均表示，，體感還算舒適，民眾可好好把握週末假期。明後兩天，白天高溫持續回升，下週二至下週四（12/3至12/5）水氣增加，屆時北部、花東白天高溫會下降，低溫則是18至20度。今天高壓出海，環境風場轉為東北東風，迎風面擴散條件佳，中南部位於下風處，污染物稍易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。