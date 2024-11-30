今（30）日受冷氣團和「輻射冷卻」影響，清晨氣溫依舊較低，北台灣不少地區出現10度或以下的低溫，中央氣象署預報員葉致均指出，上午開始冷氣團減弱，氣溫逐漸回升、水氣偏少，各地大多晴朗穩定，僅東部及東南部地區有零星短暫雨，下週一（12/2）下午雨勢再起。
葉致均表示，今天高溫有所回升，但體感並非特別明顯，北部及東北部10至22度，中部11至24度，南部15至25度，東部15至21度，東南部17至22度，體感還算舒適，民眾可好好把握週末假期。
明後兩天，白天高溫持續回升，北部及東北部14至24度，中部14至26度，南部17至27度，東部17至24度，東南部18至26度，可以發現日夜溫差都有10度左右。
下週二至下週四（12/3至12/5）水氣增加，屆時北部、花東白天高溫會下降，低溫則是18至20度。降雨部分，基隆北海岸、大臺北、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其它地區為多雲到晴
🟡今日（11/30）空氣品質
今天高壓出海，環境風場轉為東北東風，迎風面擴散條件佳，中南部位於下風處，污染物稍易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。
我是廣告 請繼續往下閱讀
明後兩天，白天高溫持續回升，北部及東北部14至24度，中部14至26度，南部17至27度，東部17至24度，東南部18至26度，可以發現日夜溫差都有10度左右。
下週二至下週四（12/3至12/5）水氣增加，屆時北部、花東白天高溫會下降，低溫則是18至20度。降雨部分，基隆北海岸、大臺北、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其它地區為多雲到晴
🟡今日（11/30）空氣品質
今天高壓出海，環境風場轉為東北東風，迎風面擴散條件佳，中南部位於下風處，污染物稍易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。