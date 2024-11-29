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▲高雄梓官區一處民宅驚傳雙屍命案，檢警今（29）日進行相驗，發現江女致命傷在左後頸，大動脈遭劈砍後斷裂，疑似造成出血性休克當場死亡。（圖／翻攝記者爆料網）（圖／翻攝記者爆料網）

高雄市梓官區中學路某民宅，昨（28）日下午發生情侶雙屍命案，38歲江姓女子倒臥房內床上，54歲侯姓男子陳屍樓梯間，2人皆已明顯死亡。警方初步勘驗現場，無外人侵入等跡象，初步懷疑是侯男殺了江女後輕生。檢警今（29）日進行相驗，發現江女致命傷在左後頸，大動脈遭劈砍後斷裂，疑似造成出血性休克當場死亡。根據警方調查，江女為中國大陸籍人士，嫁來台灣多年並取得台籍身分，離異後與侯男交往同居，兩人交往已超過5年，平日一起擺攤賣鹹酥雞。據江女的友人透露，雙方疑感情不睦，時常發生爭吵，江女也抱怨過男友會對她「動手動腳」，侯男也有家暴紀錄。警方28日下午獲報趕抵現場時，先是在公共梯間發現自戕身亡的侯男，後續發現江女倒在床上已明顯死亡，檢警29日相驗時發現，江女左後頸有一刀劈砍的傷口，推測為遭侯男由後方砍傷，當場切斷大動脈，導致出血性休克身亡，由於詳細案情尚未釐清，檢警將擇日進行解剖。