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媒體人周玉蔻、蔡玉真在2022年烏龍爆料，前中華民國小姐張淑娟和前立委蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，遭依誹謗、個資法起訴，台北地方法院判處兩人各有期徒刑一年六月，可上訴。周玉蔻今天中午在桃園機場要辦理登機，因已被有關單位限制出境，被航空公司拒發機票。周玉蔻、蔡玉真在節目《辣新聞152》及其等個人臉書爆料張淑娟是蔣萬安父親蔣孝嚴「晶華緋聞案」女主角；張淑娟不忍受辱，在議員王鴻薇的陪同下，親赴台北地檢署按鈴提告，台北地方法院審理後，認為周玉蔻、蔡玉真均為知名新聞工作者，卻在根本未曾向張淑娟查證之前提下，於傳播媒體、社群網路上傳述不實貶抑張淑娟名譽，及利用張淑娟個人資料之言論，引致其他新聞媒體廣泛報導。由於周玉蔻自始否認犯行，蔡玉真雖為認罪，但二人犯罪態度難認良好，考量周玉蔻、蔡玉真之智識程度、生活狀況等一切情狀，依犯個人資料保護法第41條之非公務機關非法利用個人資料罪，各處有期徒刑1年6月。今天上午，周玉蔻在桃機準備出境時，在辦理登機手續階段被航空公司拒發機票，後續周玉蔻前往國境事務大隊櫃檯，收到禁止出境的處分書後離開，由於涉及個人隱私，對於其原計畫前往的國家、發布限製出境的機關，相關單位不便透露。