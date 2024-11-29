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▲陳傑憲外貌出眾，有「中職吳奇隆」、「中職四爺」、「史上顏值最高隊長」、「台灣隊長」等封號。（圖／陳傑憲IG）

▲▼陳傑憲看到張立東來接機非常驚訝，感動表情全寫在臉上。（圖／東東隆咚鏘YouTube）

▲▼張立東（下圖）和陳傑憲至少有2年以上的好交情，雙方因為工作認識。（圖／東東隆咚鏘YouTube）

中華隊在12強棒球奪下冠軍金盃，成為國際賽世界第一，中日決戰當天，「中職吳奇隆」、隊長陳傑憲擊出一支價值連城的三分全壘打，帶領中華隊28人摘下桂冠，寫下歷史，而陳傑憲英俊外貌、愛家好男人形象讓他男女通吃，日前陳傑憲返國，衝上前擁抱諧星張立東，網友追問憑什麼，原來兩人有多年私交。張立東26日到桃園機場二航廈迎接中華英雄團，「台灣隊長」陳傑憲一現身機場大廳，張立東立刻扯開嗓門大喊：「傑憲！傑憲！傑憲！」喊了三聲，陳傑憲終於回頭，一看到他露出非常驚訝的表情，大喊：「歐！你怎麼會來？」並快步走上前接過花束，接著給張立東一個大大的擁抱，兩人還握手，看得出來陳傑憲相當開心。而抱到陳傑憲的張立東情緒激動，摀嘴、以叫到沙啞的嗓音說：「他真的男女通殺，我真的差點腿軟，我看比基尼也沒有看他這麼腿軟！」張立東和陳傑憲擁抱畫面曝光後，網友羨慕不已，頻頻說「為什麼他可以」、「竟然抱到陳傑憲！ 全台四爺嫂要暴動了吧」、「立東好有面子哦！傑憲直接過來擁抱！」知情網友解釋，陳傑憲之前受邀上節目《綜藝3國智》錄影，因此和主持人群之一的張立東結識，「傑憲還記得，好懷念《3國智》喔」、「有交情的就是不用特別蹭，也不用多講什麼，直接就走過來抱抱了」、「立東，你真的是藝人裡面有特殊魅力的連接機也沒搞特權，大力給你支持，很棒的藝人」、「立東應該是唯一不蹭的吧！自己看陳傑憲的反應，除了驚喜還有點感動立東接機！」