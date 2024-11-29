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U12亞洲少棒錦標賽，中華隊再次和宿敵韓隊交手，靠著首局灌進5分大局，終場以5：1擊敗韓國，今年在國際賽場上連續抗韓得手，可惜在U23世界盃和亞錦賽未能取勝，未能複製2019年「全年卡韓」壯舉。但近年國際賽場上的「台韓大戰」已非一面倒局面，雙方互有勝負，甚至我國贏得場次更多，對戰優勢正在反轉。2015年光州世大運擊敗韓國後，當時球隊如新星般迅速升起的當家四棒王柏融曾發下豪語：「希望從我們這個世代開始，就要一直贏韓國，畢竟我們不會比他們差，也不會輸他們。」從那一刻開始，中華隊似乎在心理上戰勝對於對上韓國隊的恐懼，將自己列為能和對方一戰的隊伍。2019年中華隊在4項國際重要賽事都「卡韓」成功，包括U12循環賽、U15資格賽、U18複賽、亞錦賽複賽以及12強複賽等幾項關鍵大賽對上韓國都能取勝。12強賽張奕領軍主投6又2/3局、陳俊秀三分砲助威，以7：0大勝韓國，更是創下我國在一級賽事中面對南韓讓南韓一分未得、以及贏球分差最大的一場比賽。今年，中華隊更上一層樓，在開賽完全沒有人看好的情況下，於12強賽首戰就以6：3擊敗韓國，信心大增。之後更一路打進冠軍戰，以4：0打敗日本，拿下隊史首冠。今天進行的U12亞洲少棒冠軍戰，中華隊在複賽取得2勝之後，成功拿下冠軍戰門票，今（29）日在冠軍戰交手韓國，中華隊首局展開猛攻，靠著4支安打以及韓國的失誤，單局攻下5分，雖然先發投手黃力垣在4局下失掉1分，但仍成功守下分差，完投6局僅被敲4支安打、失1分，幫助中華隊以5：1戰勝韓國，收下隊史的第8面金牌。中華隊連續在重要賽事，都擊敗韓國。比較可惜的是中華隊今年無法複製2019年全勝「卡韓」的光景，因為在2024年U23世界盃棒球賽，我國在B組關鍵戰以1：3輸給韓國，最終導致球隊無法晉級。辜仲諒在此前地練習賽時還從表示：「我最討厭的就是韓國，因為他們看不起我們台灣，無論如何絕不能輸給他們。」可惜球隊在一場激烈的較量後，還是輸給這個宿敵。至於今年的U15世界盃，韓國這次並未參賽，而台灣則是拿下季軍。而第13屆亞洲青棒錦標賽（WBSC U18 世界盃的亞洲區資格賽），我國則是在預賽1：0戰勝韓國，最終更是在冠軍戰擊敗日本，睽違17年在U18亞青奪冠。總計今年對韓國總戰績為3勝1敗。但無論如何，今年中華隊在國際賽場上已經創下讓人難以想像的佳績，12強賽關鍵一勝、將韓國首次擋在超級循環賽之外，雙方在國際賽的交手，勝負天秤似乎正在逆轉。