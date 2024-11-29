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▲▼林志玲過50歲生日，曬出和兒子的俏皮互動照片。（圖／林志玲臉書）

台灣第一名模林志玲今（29）日迎來50歲生日，她稍早在社群平台分享自己的心情，透露自己現在最大的願望就是健康陪伴兒子長大，且無論幾歲都可以擁有智慧，不追求太難的快樂，她也感謝母親賦予她生命。她還附上自己和兒子的多張合照，看到林志玲即使已經年過半百，但看起來依舊年輕美麗，絲毫看不出年紀，同時罕見曬出2歲兒子的正臉照片，雖然兒子的眼睛被遮擋，不過肉嘟嘟的臉蛋非常可愛。林志玲在臉書發文感謝大家給予的生日祝福，表示「今天，一如往常的穿梭在生活的細微末節裡，不知不覺，人生就這樣迎來了那個曾經用想像仍感到很遠的數字」，不禁感嘆時間過得實在太快了。她也分享，自己和兒子之間的對話，「你問媽媽想要什麼禮物？媽媽的願望就是，希望自己可以健健康康的陪著你長大，陪你好好的探索這個精彩的世界。」同時林志玲也分享3張和兒子的合照，罕見曬出兒子的正臉，雖然遮擋住眼睛，不過仍可以看到她兒子有點肉肉的臉蛋，以及小巧的鼻子和嘴巴，穿著水手服和林志玲俏皮互動。林志玲站在兒子身旁，也跟著擺出可愛的表情，臉上幾乎沒有皺紋，也身材依舊玲瓏有緻，完全看不出來已經50歲了。林志玲文章內也說，希望自己用正向的心態及良好的生活習慣，去支配自己的容顏，「從容自在，優雅淡定；不追求無謂的認可」，也希望歲月能給予最溫柔的餽贈，並期待自己無論幾歲都能擁有智慧，「大智若愚，小事豁達，不追求太難的快樂，知足珍惜所擁有的」，成為可以照亮自己、照亮別人的女人。林志玲最後感謝母親賦予她生命，「我親愛的媽媽！生命的每個階段，我都有努力的去感受，認真的活著；每個瞬間都在塑造著我」，她也認為，自己成為母親之後，更從底層感受自己越來越完整，「想和所有愛我的人，和我愛的人說聲感謝，謝謝你們的陪伴與愛，謝謝你們平安又健康，大家都要好好的。」