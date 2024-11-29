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2024年U12亞洲少棒錦標賽冠軍賽，中華隊以5：1擊敗韓國，勇奪隊史第8面金牌，鞏固亞洲少棒霸主地位。作為2025年WBSC U12世界盃的資格賽，中華隊也成功取得參賽門票。明年，U12中華將要在主場力拚隊史第3座世界冠軍。在冠軍戰中，中華隊展現出色進攻火力，首局便靠著4支安打與韓國的防守失誤，單局攻下5分奠定勝基。先發投手黃力垣完投6局僅被敲4支安打、失1分，成為贏球功臣。自亞洲少棒錦標賽2000年創辦以來，中華隊共參賽11屆，奪下8次冠軍，穩居亞洲少棒霸主地位。自2016年起，此賽事被正式列入棒球積分系統，並定位為WBSC U12世界盃資格賽。在亞洲少棒錦標賽當中，韓國與日本為中華隊主要競爭對手，韓國4度屈居亞軍，日本則曾奪得1次冠軍和6次亞軍。儘管面對日韓競爭，中華隊再用一座冠軍證明在亞洲少棒賽場上不可撼動的地位。中華隊在U12亞洲少棒奪冠後，順利取得2025年WBSC U12世界盃的參賽資格。自2011年世界盃創辦以來，中華隊已累積2次冠軍、4次亞軍和1次季軍的優異成績，僅次於美國的5冠。2023年世界盃冠軍賽，中華隊與美國激戰，最終以4：10屈居亞軍。2025年的U12世界盃將於7月25日至8月3日在台南亞太國際棒球場舉行，自2019年少棒場地啟用以來，已成為世界盃主要場館，並將承辦賽事至2027年。中華隊將再次以地主迎戰來自全球的頂尖球隊，目標延續亞洲少棒錦標賽的冠軍氣勢，挑戰隊史第3座世界冠軍。