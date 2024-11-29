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▲亞洲地標樂高積木大展主視覺（圖／巴黎外方傳教會）

與臺灣淵源深厚的巴黎外方傳教會（Missions étrangères de Paris, M.E.P.）自11月30日至2025年7月5日，將舉辦亞洲地標樂高積木大展（Destination Asie, un voyage missionnaire en briques LEGO），在駐法國代表處臺灣文化中心的支持下，以歷史悠久的艋舺龍山寺做為代表臺灣參展的地標，躋身於亞洲各地知名地標模型中，與同樣由積木組建成的日本大浦天主堂、印尼馬順大清真寺、新加坡濱海灣花園等12國14件作品相映成趣，其中傳教會自身的模型高達2公尺。為了向法語區的民眾介紹亞洲文化，此次積木大展以宗教、文化對話的觀點切入，沿著外方傳教會傳教之路，從巴黎到馬達加斯加，途經臺灣、韓國、印度，挑選計12個國家，邀請民眾遊歷亞洲，並由巴黎積木重建歷史團隊（Histoire en brique）製作14個亞洲地標樂高模型，涵蓋了泰國大城府的聖約瑟夫教堂、印尼的馬順大清真寺、新加坡濱海灣花園、印度恆河上的貝拿勒斯階梯和寺廟，以及臺灣艋舺龍山寺建築等。駐法國代表處臺灣文化中心表示，艋舺龍山寺於18世紀落成，是臺灣最古老的廟宇之一，供奉觀世音菩薩及道教諸神，也是華人世界重要的信仰中心，展出的模型是以18,547塊樂高積木組建，歡迎法語區民眾從宗教入手接觸臺灣，並與其他亞洲宗教建築對照，比較各自的特色。巴黎外方傳教會於19世紀開始造訪臺灣，傳教之餘著有許多臺灣地理、文化和語言的文獻，並編撰原住民語字典，為西方世界認識臺灣提供了重要資訊。巴黎外方傳教會如今依然活躍於臺灣，繼續致力於教育和慈善，例如為花蓮玉里弱勢奉獻良多的神父劉一峰，即為成員之一。此次樂高積木大展期間，外方傳教會將搭配舉辦導覽、音樂會、研討會及趣味遊戲等文化節目，邀請觀眾身歷其境，踏上傳教會的亞洲傳教之路，感受、認識不同地區的宗教文化。